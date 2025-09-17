CIÚMES?

Zé Felipe toma atitude após segunda viagem de Virginia para Espanha e vira piada

Influenciadora voltou à Espanha, mesmo local que o jogador Vini Jr., seu suposto affair, mora

Felipe Sena

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 17:08

Virginia e Zé Felipe Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Zé Felipe e Virginia terminaram o casamento em julho deste ano e desde lá tretas e reviravoltas têm marcado o fim da relação entre os dois. Inclusive, o possível envolvimento de Virginia com o jogador Vini Jr., após uma viagem da loira para o país em que o atleta joga pelo Real Madrid.

Virginia 1 de 43

Esta semana é a segunda vez que a influenciadora digital viaja para o país com os amigos, acendendo burburinhos sobre o affair com Vini. Além disso, em meio a rumores de possível volta com o ex, Zé Felipe, o sertanejo tomou uma medida drástica.

O cantor que deixou todas as fotos no perfil das redes sociais, mesmo após o término, assim como Virginia, decidiu deletar todas as imagens com a ex, até às mais recentes. Diferente do ex, Virginia decidiu deixar todas as fotos com Zé Felipe em seu perfil.

Nas redes sociais, seguidores fizeram piada com a atitude de Zé. “Parece que agora doeu nele”, comentou uma seguidora. “O Zé Felipe é uma criança ainda”, disse outra com emojis de risos. “Eu to amando vê o Zé se mordendo”

Motivo do término de Virginia e Zé Felipe

Fontes próximas ao casal revelaram que o relacionamento já enfrentava dificuldades há algum tempo. A intensa rotina profissional de ambos teria contribuído para o distanciamento emocional. Virginia divide-se entre a apresentação do programa "Sabadou com Virginia" no SBT, compromissos publicitários e a gestão da marca de cosméticos WePink.

Virgínia Fonseca e Vini Jr. 1 de 8

Apesar do término, Virginia e Zé Felipe enfatizaram o respeito mútuo e o compromisso com os filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. O casal já havia enfrentado uma breve separação no início de 2025, após uma discussão durante uma festa na fazenda do pai de Zé Felipe.