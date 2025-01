SALVADOR

De Regina Casé a Fernanda Paes Leme: veja os famosos que têm casa no Santo Antônio Além do Carmo

Bairro é ocupado por casarões históricos que compõem o charme do lugar

Esther Morais

Publicado em 29 de janeiro de 2025 às 10:34

Regina Casé e casa no Santo Antônio Crédito: Redes sociais

Com ruas de pedra, casarões históricos e uma boemia que permeia a região, o Santo Antônio Além do Carmo virou point queridinho dos jovens e dos famosos. Apesar do bairro sofrer uma "debandada" de moradores tradicionais devido à nova vida noturna e agitada, ainda há figuras ilustres que mantêm residência local, como Regina Casé, Fernanda Paes Leme e o artista plástico Vik Muniz. >

1. Regina Casé

Apaixonada por Salvador, a atriz e apresentadora carioca Regina Casé, 70 anos, sempre ficava hospedada na casa de amigos como Gil e Caetano nas vindas para a cidade, mas atualmente ela tem um cantinho no Santo Antônio Além do Carmo, no coração da capital baiana, para chamar de seu.>

O lar caloroso de Regina Casé é seu refúgio em algumas datas do ano e nas férias com a família. Ela passa agora mais uma nova temporada por aqui. À frente do casarão está o Convento do Carmo, de 1586, e atrás, a Baía de Todos-os-Santos, o porto e o Elevador Lacerda.

>

Artista abriu a casa para entrevista em 2017 Crédito: Casa Vogue

2. Fernanda Paes Leme

Paulista de nascimento, a atriz Fernanda Paes Leme se apaixonou por Salvador ainda jovem e comprou um imóvel na capital baiana em 2019. A casa fica no bairro do Santo Antônio Além do Carmo, no Centro Histórico de Salvador, e passou por uma reforma. >

Trata-se de um casarão histórico recém-reformado com vista deslumbrante. Com quatro amplas suítes, cada uma cuidadosamente decorada, o espaço ainda tem uma piscina com uma vista incrível para a Baía de Todos os Santos. Todos os ambientes internos possuem ar-condicionado. >

O imóvel ainda tem um perfil próprio nas redes sociais e está disponível para alugar. O aluguel precisa ser, no mínimo, de dois dias. Para duas pessoas, o custo médio é de R$ 10 mil. >

3. Vik Muniz e Malu Barretto

O casal atualmente faz morada em um sobrado colorido em Santo Antônio, que data de meados do século 19. A compra aconteceu em 2018, por influência de Pedro Tourinho, que é amigo do casal e também tem casa no bairro. Inclusive, foi o ex-secretário de Cultura de Salvador que disse aos amigos que uma residência no local estava à venda. Hoje eles são vizinhos. >

Antes de se mudar para o bairro, o casal ainda fez uma reforma no local. “Por ser muito antiga, a casa precisava de uma grande reforma, mas nosso objetivo sempre foi respeitar as características originais dela”, disse Malu ao jornal O GLOBO. >

4. Pedro Tourinho

O empresário também é dono de um um casarão no bairro. O imóvel pertenceu ao famoso restaurador José Eleotéreo e passou por uma reforma completa em 2018. >

5. Dimitri Ganzelevitch

O marchand francês Dimitri Ganzelevitch também entra na lista da personalidades que possuem imóveis no bairro, mas é um dos que reclama da vida agitada no local. Morador desde a década de 70 - há cerca de 50 anos - o cronista teve a casa de número 28 da Rua dos Passos como primeira moradia. Depois ele comprou uma outra residência, onde vive até hoje. >