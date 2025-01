ALÉM DO CARMO?

Vai para o Santo Antônio além do Carmo? James Martins dá dicas do que não fazer no bairro

Aumento repentino de frequentadores tem causado alguns transtornos para os moradores

Alô Alô Bahia

Publicado em 27 de janeiro de 2025 às 10:58

Santo Antônio Além do Carmo na mira dos crimnosos Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Tradicional bairro de Salvador, o Santo Antônio Além do Carmo tornou-se um dos pontos de boemia mais frequentados nos últimos anos. Mas o aumento repentino de frequentadores tem causado alguns transtornos para os moradores. >

Pensando em amenizá-los, o poeta, jornalista e pesquisador James Martins, morador do bairro, fez um guia para os frequentadores. O post no Instagram já tem mais de 3 mil curtidas e dezenas de comentários e compartilhamentos.>

“O desafio aqui é manter o equilíbrio entre o local de passeio, zona boêmia e festeira etc, e o recanto residencial. Resumindo: não pode ser ruim para os moradores – e não pode deixar de ter moradores, senão vira um pelourinho vol. 2″, explica James, na legenda do post.>

Entre as 13 dicas, James destaca sobre os frequentadores não deixarem garrafas de cerveja espalhadas nas ruas, não levarem caixas de som, e recolherem os dejetos de animais de estimação. Ele também alerta para o barulho durante a noite. “A partir das 22h, maneire seu tom de voz. Ao redor dos bares, há residências com pessoas reais precisando dormir“, diz.>

Em tom bom humorado, ele também fala sobre a nomenclatura do bairro. “A propósito, não chame o Santo Antônio de Carmo”.>