Marido faz homenagem para diretora de empresa baiana que morreu em resort: 'Vazio enorme'

Kyka Monteiro tinha 37 anos e morreu em em um hotel na cidade de Rio Quente (GO)

Maysa Polcri

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 16:27

Kyka Monteiro deixa marido e filhos Crédito: Reprodução

O marido da diretora financeira Isabelle de Jesus Monteiro publicou um texto emocionante após a morte da companheira. Kyka Monteiro, como era conhecida, morreu aos 37 anos após passar mal enquanto estava hospedada em um hotel na cidade de Rio Quente, no sul de Goiás, na última quinta-feira (22).

Valdemar Melo da Mata, conhecido como Valdemar da Conect, homenageou a companheira com um texto publicado nas redes sociais nesta terça-feira (27). "A sua ausência tem sido sentida em todos os detalhes, nos silêncios, nos momentos em que sua alegria sempre aparecia para iluminar tudo ao redor", escreveu.

"Não sou só eu que sinto essa falta. As mensagens não param de chegar, pessoas de todos os lados escrevendo, lembrando de você, contando histórias, dizendo o quanto você marcou a vida delas", continuou. Kyka Monteiro era uma principais executivas da Conect Telecom, empresa provedora de internet de fibra ótica com sede em Valença, na Bahia.

Valdemar chegou a disputar a Prefeitura de Valença nas eleições municipais de 2024. Kyka deixa o marido e filhos. "O que fica é esse vazio enorme, difícil de explicar, que não é só meu, é de todos que tiveram o privilégio de caminhar ao seu lado e sentir um pouco do que você era", falou



A morte

Conforme informações divulgadas pelo empreendimento onde Kyka morreu, ela estava em água rasa, interagindo com familiares, quando perdeu a consciência dentro da piscina.

O Rio Quente Resorts informou, em nota, que prestou atendimento imediato à hóspede e deu suporte à família. “A hóspede interagia com a família normalmente em água rasa quando perdeu a consciência. Assim que a inconsciência foi constatada, a família solicitou socorro e foi prontamente assistida”, informou o resort.

Ainda segundo o comunicado, ela recebeu “o competente atendimento profissional imediato no local, em conformidade com os protocolos de segurança” e foi encaminhada com vida ao Hospital Municipal de Rio Quente, onde morreu.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar informaram que não atenderam a ocorrência. O caso foi registrado na Polícia Civil como morte acidental. A polícia solicitou perícias necessárias e que aguarda a conclusão de laudos.

Veja a íntegra da mensagem

"Meu amor, esses dias sem você não têm sido nada fáceis.

A sua ausência tem sido sentida em todos os detalhes, nos silêncios, nos momentos em que sua alegria sempre aparecia para iluminar tudo ao redor. Falta o seu riso, o seu jeito leve, a forma como você chegava e mudava o ambiente sem esforço.

E não sou só eu que sinto essa falta. As mensagens não param de chegar, pessoas de todos os lados escrevendo, lembrando de você, contando histórias, dizendo o quanto você marcou a vida delas. São tantas que ainda nem consegui ler todas, mas cada uma carrega a mesma verdade.