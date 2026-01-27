Acesse sua conta
Fisiculturista baiano e vice-campeão mundial morre após infarto

Jader José de Cristo também conquistou seis campeonatos brasileiros e sete sul-americanos

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 19:24

Jader era baiano e vivia no Espírito Santo Crédito: Reprodução
Jader era baiano e vivia no Espírito Santo Crédito: Reprodução

O fisiculturista baiano e vice-campeão mundial Jader José de Cristo morreu no domingo (25), vítima de um infarto. Natural de Salvador, ele tinha 60 anos e vivia em Colatina, no interior do Espírito Santo, onde era personal trainer e dono de uma academia.

O corpo do fisiculturista foi velado em uma quadra de esportes no bairro Vista da Serra, na segunda-feira (26), e o sepultamento aconteceu no Cemitério de Sapucaia, na cidade de Marilândia. Ele deixou a esposa e dois filhos.

Jader era destaque no fisiculturismo mundial

Jader José de Cristo por Reprodução
Jader José de Cristo por Reprodução
Jader José de Cristo por Reprodução
Jader José de Cristo por Reprodução
1 de 4
Jader José de Cristo por Reprodução

Títulos

Jader foi seis vezes campeão brasileiro de Fisiculturismo e Fitness, nos anos de 1997, 1998, 1999, 2002 e 2003. Em 2000, ele levou o título de vice-campeão da competição.

Também conquistou sete títulos sul-americanos consecutivos no esporte, entre os anos de 2004 e 2010. Além disso, foi destaque ao se tornar vice-campeão mundial em 2009.

