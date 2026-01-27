LUTO

Fisiculturista baiano e vice-campeão mundial morre após infarto

Jader José de Cristo também conquistou seis campeonatos brasileiros e sete sul-americanos

Monique Lobo

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 19:24

Jader era baiano e vivia no Espírito Santo Crédito: Reprodução

O fisiculturista baiano e vice-campeão mundial Jader José de Cristo morreu no domingo (25), vítima de um infarto. Natural de Salvador, ele tinha 60 anos e vivia em Colatina, no interior do Espírito Santo, onde era personal trainer e dono de uma academia.

O corpo do fisiculturista foi velado em uma quadra de esportes no bairro Vista da Serra, na segunda-feira (26), e o sepultamento aconteceu no Cemitério de Sapucaia, na cidade de Marilândia. Ele deixou a esposa e dois filhos.

Jader era destaque no fisiculturismo mundial 1 de 4

Títulos

Jader foi seis vezes campeão brasileiro de Fisiculturismo e Fitness, nos anos de 1997, 1998, 1999, 2002 e 2003. Em 2000, ele levou o título de vice-campeão da competição.