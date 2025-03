ALERTA

Polícia apura morte de fisiculturista baiano que passou mal após tomar anabolizantes

Vítima era natural de Malhada, onde corpo foi enterrado nessa segunda-feira (17)

Tharsila Prates

Publicado em 18 de março de 2025 às 22:06

Marcos Antônio Crédito: Reprodução

A Polícia Civil de Goiás investiga a morte do fisiculturista e promotor de eventos baiano Marcos Antônio Moraes Paz, conhecido como DJ Macaully, de 32 anos, que passou mal após uso de anabolizantes, segundo a família da vítima contou à TV Anhanguera.>

Na casa do fisiculturista, a família encontrou caixas de remédio e uma lista com as medicações que Marcos deveria tomar. Entre elas, estão a trembolona e o clenbuterol, de uso veterinário. A morte aconteceu no sábado (15), em Goiânia.>

Nas redes sociais, Marcos compartilhava fotos na academia, da dieta restritiva e dos preparativos para participar de um campeonato de fisiculturismo. Ele deixou a esposa, um filho e uma enteada.>

A esposa Aparecida Paloma disse que havia percebido os efeitos da medicação e tentou alertar o marido. “Ele tinha o sonho de ser fisiculturista. Foi instruído a fazer certas coisas. Eu percebi que meu marido estava 'cego'. Quem estava comigo nos últimos dias não foi o marido que eu tive em quase oito anos”, afirmou ela, em entrevista à TV Anhanguera.>

Aparecida ainda mostrou mensagens trocadas por aplicativo em que alertava Marcos a respeito do uso dessas substâncias. “Sua respiração não está legal, seu sono não está bom e seus rins não estão aguentando a pressão. Vá ao médico. Não tô pedindo pra não competir, só cuidar antes que piore”, dizia em um dos textos.>

O marido respondeu que estava ciente de tudo e que estava informando a situação para o nutricionista. “Esse é o preço para subir em um campeonato”, argumentou ele, que tinha o sonho de ser fisiculturista. Aparecida respondeu dizendo que o nutricionista entende “até onde a formação dele permite”.>

O portal Metrópoles informou que o nutricionista Bruno Correa Lima, suspeito de ter receitado medicamentos a Marcos, não estava habilitado para exercer a profissão. Nas redes sociais ele se apresenta como especialista em nutrição esportiva. No entanto, de acordo com o Conselho Regional de Nutrição de Goiás (CRN-9), ele não está habilitado para o exercício profissional.>

O cadastro de Bruno está inativo desde o dia 13 de março do ano passado, quando sua inscrição provisória venceu. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da morte do atleta.>