Atriz de Vale Tudo leva ‘bronca’ por causa de rumo da novela e vídeo repercute

Malu Galli que vive a personagem Celina na trama respondeu a fãs

Felipe Sena

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 17:29

Público não tem gostado de rumo do folhe Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A reta final da novela Vale Tudo, exibida pela TV Globo, segue movimentando não apenas os bastidores da trama, mas também as ruas do Rio de Janeiro. No último domingo (24), a atriz Malu Galli, intérprete de Celina, foi surpreendida por um grupo de fãs no bairro da Glória, zona sul da cidade, que a questionou sobre os rumos da personagem.

O momento foi registrado em vídeo e mostra os telespectadores reclamando do destino de Celina, irmã de Odete Roitman (Débora Bloch). Em resposta, Malu reagiu de forma bem-humorada: “Pois é gente, mas não fui eu que escrevi”, disse, referindo-se ao texto de Manuela Dias, autora do folhetim.

Já nesta segunda-feira (25), a atriz decidiu compartilhar o registro em suas redes sociais, encarando a situação com leveza. “Novela cumprindo seu efeito. Novela é pra isso”, escreveu, demonstrando bom humor diante da abordagem inesperada.

Nas redes, o episódio repercutiu rapidamente e gerou comentários divertidos. “Atriz sendo atacada na rua por causa da personagem e não de política, o Brasil feliz de novo”, ironizou Raul Nunes.