Atriz de Vale Tudo leva ‘bronca’ por causa de rumo da novela e vídeo repercute

Malu Galli que vive a personagem Celina na trama respondeu a fãs

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 17:29

Público não tem gostado de rumo do folhe Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A reta final da novela Vale Tudo, exibida pela TV Globo, segue movimentando não apenas os bastidores da trama, mas também as ruas do Rio de Janeiro. No último domingo (24), a atriz Malu Galli, intérprete de Celina, foi surpreendida por um grupo de fãs no bairro da Glória, zona sul da cidade, que a questionou sobre os rumos da personagem.

