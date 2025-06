BALDE DE ÁGUA FRIA

Ação de Thiago Salvático que pede R$ 1,5 bilhão de Gugu tem novidade na Justiça

Chef de cozinha busca provar na Justiça que teve uma união estável com o apresentador Gugu Liberato, que morreu em 2019

Thiago Salvático, chef de cozinha que busca o reconhecimento de uma suposta união estável com Gugu Liberato, falecido em 2019, recebeu a notícia de uma nova movimentação da Justiça, nesta segunda-feira (10). Através uma ação, o jovem alega ter direito a metade da herança do apresentador — o equivalente a cerca de R$ 1,5 bilhão. >

De acordo com a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, a novidade não foi animadora para Thiago, já que a Justiça não deu um parecer positivo nem negativo para o recurso apresentado pelo chef de cozinha. Isso porque o juiz responsável pelo caso pediu vistas, ou seja um tempo para analisar mais profundamente o processo antes de tomar a decisão. >

Em primeira decisão, o Tribunal de Justiça de São Paulo não reconheceu a união estável entre o apresentador e o chef e o parceiro de Gugu entrou com um recurso para tentar reverter a situação, que por essa nova decisão não parece ter previsão para finalização do imbróglio. Com isso, o caso pode demorar mais tempo para ser julgado. >