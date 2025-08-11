‘Tá barato’: ‘Rainha do Brasil’ que viralizou com bordão no TikTok morre aos 86 anos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 11 de agosto de 2025 às 17:55
Já pensou em chegar numa loja de grife internacional como a Chanel e comprar o quanto quiser? Essa não é a realidade da maioria dos brasileiros, mas um hábito para Maria Berklian, que morreu na madrugada desta segunda-feira (1ª), aos 86 anos. A causa da morte não foi confirmada.
O velório da influenciadora acontece nesta segunda, na Catedral Armênia São Jorge, no Bom Retiro, em São Paulo, de acordo com informação do Splash (Uol). Em maio, Maria Berlkian havia sido hospitalizada devido a influenza e pneumonia.
Influenciadora digital, a senhora que era conhecida como prima de D. Pedro I no TikTok, por causa de uma brincadeira, era gravada pela neta, que compartilhava vídeos na plataforma sobre seu estilo de vida com luxo e pompa.
Nos vídeos, a influenciadora digital passeava em shoppings de luxo de São Paulo, como Cidade Jardim e JK Iguatemi, conhecidos pelo conglomerado de grifes francesas e italianas. Nas gravações nas lojas, os vendedores mostravam produtos como bolsas e sapatos para a senhora, que sempre dizia: “tá barato”, mesmo os valores sendo considerados muito altos para os seguidores.
Em um dos vídeos, Maria compra bolsas parecidas e o valor chega a R$ 560 mil, pagos à vista, com cartão de débito. A rede social de Maria Berklian continua ativa, com mais de 2 milhões de seguidores. No Instagram, acumulou mais de 800 mil seguidores.
Mas quem pensa que a ‘Rainha do Brasil’, como era conhecida no TikTok, nasceu em berço de ouro está enganado. Em alguns vídeos publicados, ela chegou a relatar que trabalhou como costureira e feirante e não teve oportunidade de fazer um curso superior.
No entanto, sua fortuna veio de dois negócios. Há 26 anos, ela é viúva de Sarkis Berklian, com quem se casou aos 18 anos. Maria e Sarkis tinham duas redes de supermercados, Canaã e Baratão, que foram vendidas há aproximadamente 40 anos.
A ‘Rainha do Brasil’ chegou ao TikTok durante a pandemia, quando seu neto Eduardo a viu muito quieta, já que ela não podia fazer os passeios de que tanto gostava. Após o fim da restrição, Maria percebeu que já era famosa. Assim os vídeos nas lojas começaram a agradar o público.