Cinco importantes influenciadores pretos de Salvador para acompanhar

Eles falam sobre moda, música, beleza e arte preta

Vanessa Brunt

Publicado em 29 de maio de 2025 às 07:34

Salvador é uma cidade preta e majoritariamente feminina. Com raízes ancestrais africanas, os números mostram que esta é a capital brasileira com as maiores proporções de população preta (34,1%) e preta e parda (83,2%), e as menores proporções de pessoas brancas (16,5%) e amarelas (0,1%), além de ser o 2º município brasileiro com maior parcela de mulheres na população, de 54,4%. Esses são dados conquistados pelo Censo Demográfico de 2022 e divulgados através do portal CNN Brasil. >

Na capital baiana, os influenciadores estão cada vez mais conscientes e abordando temas pertinentes à essa parcela da sociedade. A cidade, que exala ancestralidade, agora também está se tornando referência quando o assunto é moda, música, beleza e arte preta. Confira cinco influenciadores pretos de Salvador para acompanhar de perto esses temas:>

Bia Florent Crédito: divulgação

Bia é uma influenciadora focada em beleza e lifestyle com mais de 40 mil seguidores em seu perfil do Instagram, mas tudo começou na infância, onde sua brincadeira favorita era gravar vídeos. “Faltava representatividade, e acho que foi aí que surgiu em mim esse desejo de ser referência, de ocupar esse lugar que, por muito tempo, nos foi negado.”, disse a profissional de comunicação, que já foi premiada como ‘microinfluenciadora mais relevante’. >

Os seus conteúdos, que vão desde dicas de look, penteado e maquiagem a um quadro fixo intitulado “Florent Talks”, com diálogos importantes sobre referências e vivências negras, têm ganhado notoriedade na capital baiana. A influenciadora, que já participou do Band Mulher (@bandmulherba), também possui em seu portfólio a participação no programa “Beleza Mais Diversa”, da L’Oréal (@lorealgroupe_br), que abriu portas para contratos com grandes marcas e uma viagem.>

2. Jaqueline Alk | @jaquelinealk>

Jaqueline Alk Crédito: divulgação

A hashtag “Get ready with me” ou, na tradução, “Arrume-se comigo”, já acumula mais 7,6 milhões de conteúdos vinculados e é um dos formatos mais sólidos na criação de conteúdos na internet. Diversos influenciadores produzem vídeos curtos com essa temática e angariam inúmeros seguidores fiéis, como Jaqueline, que utiliza o seu perfil no Instagram para mostrar maquiagem, roupa, dia a dia e lifestyle para os seus mais de 41 mil seguidores. Penteados que valorizam os cabelos crespos e cacheados também fazem parte do seu portfólio na aba “reels” da plataforma. >

Ela, que já conquistou parcerias com marcas consolidadas como Fenty Beauty By Rihanna (@fentybeauty), Colgate (@colgatebrasil), Dove (@dovebrasil) e Natura (@naturaoficial), também compartilha a vida universitária na Universidade Federal da Bahia, além de falar sobre o curso de jornalismo, vivências em ambientes profissionais da área e projeções para o futuro da profissão.>

3. Camilla Apresentação | @pretaletrada>

Camila Apresentação Crédito: divulgação

Jurista, escritora, comunicadora de literatura, história e arte do povo preto: essa é a forma como Camilla Apresentação se descreve. Ela, que é pesquisadora na Universidade Federal da Bahia, utiliza sua expertise para gerar debates na comunidade negra soteropolitana através de vídeos curtos nas redes sociais. >

Com 185 mil seguidores no Instagram e 119.8 mil no Tiktok, as suas produções englobam assuntos diversos, todos voltados à cultura preta. Ela fala de artistas, cantores e livros, além de curiosidades como quando sobre os dialetos que coexistem com o português. >

Ela ainda gerencia um clube do livro para pessoas negras, além de divulgar suas leituras como uma forma de indicação, playlists no spotify, listas de filmes no letterboxd e mais.>

4. Paloma Barbiezinha | @palomabarbiezinha>

Paloma Barbiezinha Crédito: divulgação

Paloma é uma digital influencer e youtuber de beleza criativa e moda colorida que tem como proposta divulgar looks, maquiagens e decorações diferentes e autênticas. >

Ela, que participou da terceira temporada do reality show Corrida das Blogueiras (@corridadasblogueiras) do canal Diva Depressão (@divadepressão) em parceria com o Dia Estúdio (@diaestudio), possui 54 mil seguidores no Instagram e também já participou de programas na TV aberta, como o É de Casa (@edecasanasredes), da Globo (@tvglobo). >

A principal premissa da influenciadora é mostrar, através do seu lifestyle, às meninas pretas que elas podem se vestir e se apresentar ao mundo da forma como elas querem, mesmo que não seja a maneira mais aceita ou tradicional.>

5. Matheus Ferreira | @mathpoower>

Matheus Ferreira Crédito: divulgação

Mestre de cerimônias, ou MC, é a pessoa responsável por conduzir um evento na cultura hip hop, atuando como anfitrião e mediador entre a organização e o público. Matheus é a pessoa responsável por esse trabalho no evento Baile Charme Salvador (@bailecharmesalvador), um baile preto que funciona desde 2023 com músicas de Hip Hop, R&B e Soul Music na capital baiana. >

Além de ser videomaker, Math também produz conteúdos para as redes sociais para os seus mais de 21 mil seguidores no Instagram falando sobre moda e legado dos artistas negros do Hip Hop e Rap. Através desses vídeos, ele já soma parcerias com marcas renomadas como a Kenner (@kenner), Shopee (@shopee_br), Dafiti (@dafiti), Clube Social (@clubsocialbr) e mais. >