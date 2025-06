CONCURSO

Orquestra brasileira abre inscrições para jovens maestros com prêmios de até R$ 8 mil

Primeira edição conta com prêmios em dinheiro e a oportunidade de reger a Orquestra Petrobras Sinfônica

Tharsila Prates

Publicado em 24 de junho de 2025 às 19:42

Orquestra Petrobras Sinfônica Crédito: Divulgação

O 1º Concurso de Regência Maestro Isaac Karabtchevsky, iniciativa da Orquestra Petrobras Sinfônica, pretende descobrir jovens maestros brasileiros com idades entre 18 e 45 anos. O concurso nacional oferece prêmios em dinheiro e a oportunidade de reger a Orquestra Petrobras Sinfônica em concertos no Theatro Municipal do Rio de Janeiro e na Sala Cecília Meireles em 2025.>

As inscrições podem ser feitas até o dia 4 de julho através do formulário disponível neste site. Os participantes serão avaliados em aspectos como musicalidade, liderança, estilo e condução de ensaio. >

O vencedor receberá R$ 8 mil e regerá a orquestra em concerto no Theatro Municipal de Rio Janeiro, em 27 de agosto, com obras de Liduino Pitombeira e Villa-Lobos. O segundo colocado ganhará R$ 5 mil e regerá dois concertos na Sala Cecília Meireles, em novembro de 2025, com obras de Marcelo Bonfim e Beethoven. O terceiro lugar será premiado com R$ 3 mil.>

“O I Concurso de Regência Maestro Isaac Karabtchevsky é um marco que celebra o nosso pioneirismo. Estamos muito contentes em poder dividir a conquista de entregar ao público um concurso desse porte com o nome de um ícone vivo da música de concerto”, comenta Carlos Mendes, presidente do Conselho Diretor da Petrobras Sinfônica, citando Isaac Karabtchevsky, de 90 anos, conhecido como o maestro das multidões.>

Para Karabtchevsky, o concurso tem como pilar fundamental o desenvolvimento de um solo fértil para talentos brasileiros. “A Orquestra Petrobras Sinfônica me incumbiu de uma tarefa que considero prioritária e até patriótica. Digo isso porque compartilhar nossa cultura com as novas gerações é contribuir para a trajetória cultural do nosso país”, explica ele, que tem mais de 70 anos de carreira.>

Aos interessados em seguir os passos de um dos maiores nomes da música de concerto do mundo, Isaac Karabtchevsky oferece um conselho: "A todo jovem regente, eu recomendo prudência, bom senso e, principalmente, uma grande força de vontade. É essa força de vontade que vai imprimir o tônus da sua carreira".>

Além do concurso de regência, a orquestra conta com a Academia Juvenil, uma iniciativa educativa que visa expandir o conhecimento de jovens e futuros profissionais da música. Atualmente, 98% dos academicistas são aprovados nos THEs (teste de habilidade específica), etapa fundamental para ingressar na universidade.>

50 anos>

Em 2025, a Orquestra Petrobras Sinfônica celebra 50 anos de história, reafirmando o compromisso com a democratização da música de concerto e a valorização da pluralidade musical. Fundada por Armando Prazeres, pai de Carlos Prazeres, maestro da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba), a Petrobras Sinfônica é uma das únicas no mundo gerida pelos próprios músicos, o que garante uma abordagem diferenciada. O atual diretor artístico Isaac Karabtchevsky lidera o conjunto, que tem como missão aproximar o público da música de concerto.>