INVESTIGAÇÃO EM ANDAMENTO

Ator Gene Hackman provavelmente estava morto nove dias antes de corpo ser encontrado, diz polícia

Hipóteses de suicídio e morte por causas naturais não estão descartadas

De acordo com a investigação, que continua em andamento, o indício para a conclusão foi o marca-passo de Hackman. O último sinal do aparelho foi em 17 de fevereiro. >

Na tarde de quarta-feira (26), agentes do xerife chegaram à residência do casal, localizada em um condomínio fechado chamado Old Sunset Trail, para investigar as mortes de dois idosos e de um cachorro. Inicialmente, Mendoza relatou que os agentes encontraram os corpos de um homem na casa dos 90 anos e de uma mulher na casa dos 60 anos.>

Com uma carreira de mais de 50 anos, Hackman é amplamente reconhecido por seu talento e versatilidade em uma ampla gama de papéis no cinema.>

Ele iniciou sua carreira de ator no final da década de 1950 e rapidamente se estabeleceu como uma presença marcante no cinema, ganhando notoriedade por suas atuações intensas e realistas. Hackman obteve seu primeiro grande reconhecimento no início dos anos 1970, quando foi indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por sua atuação em "The French Connection" (1971), no qual interpretou o detetive Popeye Doyle, um papel que lhe rendeu uma estatueta de Melhor Ator.>