Ator Gene Hackman e esposa são encontrados mortos em casa ao lado do cachorro

Vencedor do Oscar morreu ao lado da mulher, a pianista Betsy Arakawa

Carol Neves

Publicado em 27 de fevereiro de 2025 às 06:05

Gene Hackman Crédito: Divulgaçcao

O ator Gene Hackman, vencedor do Oscar, faleceu aos 95 anos. De acordo com o The Guardian, Hackman e sua esposa, a pianista clássica Betsy Arakawa, foram encontrados mortos na tarde de quarta-feira (26) em sua residência em uma comunidade nas proximidades da cidade Santa Fé, no Novo México (EUA). >

O departamento de polícia confirmou: “Podemos afirmar que tanto Gene Hackman quanto sua esposa foram encontrados sem vida ontem. A Press Association disse que há uma “investigação em andamento” sobre as mortes. O xerife Adam Mendoza afirmou que não há indícios imediatos de crime. Ele não divulgou a causa da morte nem especificou quando o casal pode ter falecido. "Quero assegurar à comunidade e à vizinhança de que não há risco imediato para ninguém", acrescentou. >

Hackman, de 95 anos, vivia em Santa Fe desde a década de 1980 e era casado com Arakawa, de 63 anos, desde 1991.>

Na tarde de ontem, agentes do xerife chegaram à residência do casal, localizada em um condomínio fechado chamado Old Sunset Trail, para investigar as mortes de dois idosos e de um cachorro. Inicialmente, Mendoza relatou que os agentes encontraram os corpos de um homem na casa dos 90 anos e de uma mulher na casa dos 60 anos.>

“Tudo o que posso dizer é que estamos no meio de uma investigação preliminar sobre as mortes, aguardando a aprovação de um mandado de busca”, declarou o xerife à noite, antes que a identidade do casal fosse confirmada oficialmente.>

Carreira>

Com uma carreira de mais de 50 anos, Hackman é amplamente reconhecido por seu talento e versatilidade em uma ampla gama de papéis no cinema.>

Ele iniciou sua carreira de ator no final da década de 1950 e rapidamente se estabeleceu como uma presença marcante no cinema, ganhando notoriedade por suas atuações intensas e realistas. Hackman obteve seu primeiro grande reconhecimento no início dos anos 1970, quando foi indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por sua atuação em "The French Connection" (1971), no qual interpretou o detetive Popeye Doyle, um papel que lhe rendeu uma estatueta de Melhor Ator.>

Ao longo de sua carreira, Hackman trabalhou com diretores renomados, como Francis Ford Coppola em "O Poderoso Chefão II" (1974) e "Apocalypse Now" (1979), e William Friedkin em "O Exorcista" (1973). Hackman também teve papéis icônicos em filmes como "A Primeira Noite de um Homem" (1967), "Os Caçadores da Arca Perdida" (1981), "Os Invasores de Corpos" (1978) e "A Escolha de Sofia" (1982).>

Hackman ganhou mais reconhecimento como protagonista em filmes de ação e drama, como "O Invasor" (1977) e "Perigo Real e Imediato" (1994). Durante os anos 1990 e 2000, sua carreira continuou a prosperar, com papéis importantes em filmes como "Unforgiven – Os Imperdoáveis" (1992), de Clint Eastwood, pelo qual ganhou seu segundo Oscar (Melhor Ator Coadjuvante) e esteve também em "Os Excêntricos Tenenbaums", de Wes Anderson.>