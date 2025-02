ASTRO DE HOLLYWOOD

Achado morto com a esposa: veja o que se sabe sobre causa da morte de Gene Hackman

Cachorro do ator também morreu

A morte do ator Gene Hackman pode estar relacionada com um "envenenamento acidetal", segundo o patologista forense de celebridades, Michael M. Baden. A esposa do artista, a pianista clássica Betsy Arakawa, e o cachorro do casal também morreram na tarde de quarta-feira (26). Os corpos foram encontrados dentro de casa, em uma comunidade nas proximidades da cidade Santa Fé, no Novo México (EUA). >