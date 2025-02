LUTO

'Não estão se mexendo': áudio detalha momento em que trabalhador acha Gene Hackman e esposa mortos

Funcionário que chegou para fazer uma manutenção foi quem acionou a polícia

Carol Neves

Publicado em 28 de fevereiro de 2025 às 09:26

Gene Hackman e esposa Crédito: Reprodução

Um áudio divulgado pelas autoridades americanas e que circula nas redes sociais detalha o momento em que o ator Gene Hackman, de 95 anos, e sua esposa, a pianista clássica Betsy Arakawa, de 63, foram encontrados mortos em sua residência no Novo México, EUA, na quarta-feira (26). O áudio é de uma ligação para o 911, o serviço de emergência dos Estados Unidos, feita por um trabalhador que chegou à casa para realizar uma manutenção e se deparou com a cena.>

Preocupado por não receber resposta do casal, o funcionário avistou os corpos pela janela. No áudio, ele informa ao atendente que não conseguiu entrar na casa, que estava trancada, e que não tinha certeza se Hackman e Betsy estavam vivos. "Não tenho ideia. Não estou dentro da casa. Está fechada. Está trancada. Não posso entrar. Mas posso vê-la deitada no chão da janela", relata o homem.>

O trabalhador também afirma que não ouviu nenhum som vindo de dentro da residência, como vozes ou choro. Questionado se os corpos estavam se movendo, ele responde: "Não, cara. Eles não estão se mexendo. Só mande alguém aqui muito rápido, ok?". O atendente confirma que as equipes de emergência estavam a caminho.>

Investigação em andamento>

A polícia de Santa Fé divulgou um comunicado com os resultados preliminares da autópsia realizada nos corpos. Segundo as autoridades, não foram encontradas evidências de lesões causadas por ação externa. A causa das mortes, ainda considerada "suspeita", não foi confirmada, e todas as hipóteses permanecem em aberto.>

Além do casal, um cachorro da família também foi encontrado sem vida na residência. O caso continua sob investigação, e mais detalhes devem ser divulgados conforme avançam as análises.>

Ator de sucesso >

Gene Hackman foi um dos mais renomados atores de Hollywood, vencedor de dois prêmios Oscar: Melhor Ator por "Operação França" (1971) e Melhor Ator Coadjuvante por "Os Imperdoáveis" (1992). Iniciou sua carreira em programas de TV, teatro de improvisação e peças da Broadway, como "Any Wednesday" e "Poor Richard". Seu papel em "Bonnie e Clyde" (1967) marcou sua primeira indicação ao Oscar e consolidou sua carreira no cinema.>

Hackman interpretou mais de 100 personagens, incluindo Lex Lutor nos filmes do "Superman" nas décadas de 1970 e 1980. Além dos Oscars, recebeu indicações por "Bonnie e Clyde: uma rajada de balas" (1967), "Meu pai, um estranho" (1970) e "Mississippi em chamas" (1988). Seus últimos filmes foram "Atrás das linhas inimigas" (2001), "O júri" (2003) e "Uma eleição muito atrapalhada" (2004), antes de se aposentar das telonas.>