INVESTIGAÇÂO

'Nada está descartado', diz xerife sobre mortes de Gene Hackman e da esposa

Um cachorro foi achado morto também na casa, enquanto outros dois estavam vivos

Carol Neves

Publicado em 27 de fevereiro de 2025 às 13:31

Gene Hackman Crédito: Reprodução

O xerife do condado de Santa Fé, Adan Mendoza, responsável pelas investigações sobre a morte do ator Gene Hackman, de 95 anos, e de sua esposa, a pianista Betsy Arakawa, de 63, afirmou que todas as hipóteses estão sendo consideradas. De acordo com o TMZ, ele revelou que outros dois cães foram encontrados vivos no local quando a equipe policial chegou. >

O casal e um cachorro da família foram encontrados mortos na quarta-feira (26) na residência onde moravam no estado do Novo México, nos Estados Unidos. Mendoza destacou que as possíveis causas incluem duplo homicídio, suicídio, morte acidental ou causas naturais. “Nada está descartado”, afirmou o xerife.>

O TMZ informou que os corpos estavam no local há pelo menos um dia. Um mandado de busca foi expedido, procedimento considerado de praxe para garantir que a polícia possa coletar evidências de crime durante as investigações. Para garantir a segurança dos policiais, a empresa de gás e o corpo de bombeiros foram acionados.>

Inicialmente, o site Santa Fe New Mexican informou que não havia suspeita imediata de crime. “Quero garantir à comunidade e à vizinhança que não há perigo imediato para ninguém”, disse Mendoza. O caso segue sob investigação. >

A morte do ator pode estar relacionada com um "envenenamento acidental", segundo o patologista forense de celebridades, Michael M. Baden. Para o especialista, a família morreu por monóxido de carbono, gás tóxico que pode matar as vítimas em minutos. Ele especulou que o motor do carro pode não ter sido desligado e o escapamento saiu da garagem e entrou na casa. Outra possibilidade é de que houve vazamento de uma caldeira. Neste caso, a morte é indolor. >

“Eles não sentem dor alguma. Eles não sabem que há algo errado”, disse Baden. “É silencioso, monóxido de carbono, é indolor, e eles simplesmente vão dormir", explicou para a FOX. >

Carreira marcante>

Eugene Allan Hackman, conhecido como Gene Hackman, nasceu em San Bernardino, Califórnia. Aos 16 anos, deixou a casa da família e ingressou na Marinha, servindo em locais como Japão e Havaí. Nos anos 1960, iniciou sua carreira como ator em peças de teatro.>

Seu primeiro papel de destaque foi em "Meu Pai, Um Estranho", de 1970, que lhe rendeu sua primeira indicação ao Oscar. Durante os anos 1970, Hackman se tornou um dos atores mais prolíficos de Hollywood, atuando em filmes como "Jovem Frankenstein", "O Espantalho" e "Operação França", pelo qual conquistou seu primeiro Oscar. Ao todo, foi indicado cinco vezes ao prêmio e venceu duas. A segunda estatueta veio por sua atuação em "Os Imperdoáveis", de 1992.>

Hackman também ficou conhecido por interpretar o clássico vilão Lex Luthor em "Superman - O Filme" e sua sequência, ao lado de Christopher Reeve. Em 2001, deu vida ao personagem Royal Tenenbaum em "Os Excêntricos Tenenbaums". Seu último papel foi como Monroe Cole em "Bem-vindo a Mooseport", em 2004. Após esse filme, ele se afastou de Hollywood para viver uma vida mais tranquila no Novo México.>

Em 2008, ele deu uma entrevista em que disse que já se considerava aposentado. “Não dei uma entrevista coletiva para anunciar minha aposentadoria, mas sim, não vou mais atuar. Nos últimos anos, me disseram para não dizer isso, caso surgisse algum papel realmente maravilhoso, mas eu realmente não quero mais fazer isso", disse à Reuters. >