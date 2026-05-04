POLICIAL MILITAR

PM influencer é detido por apologia à violência nas redes sociais em Salvador

Policial com quase 500 mil seguidores foi punido por conteúdos considerados incompatíveis com a função

Esther Morais

Publicado em 4 de maio de 2026 às 12:05

PM já está detido Crédito: Reprodução / Redes sociais

O policial militar Luan Ribeiro de Almeida Matos, conhecido nas redes sociais como "soldado Matos" e com cerca de 490 mil seguidores, foi detido nesta segunda-feira (4) após ser acusado de apologia à violência em publicações na internet. Lotado na 31ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), ele foi punido por condutas consideradas incompatíveis com a função.

Antes da detenção, Luan publicou um vídeo nas redes sociais em que aparece arrumando as malas e comentando a punição. “Não foi porque roubei, não foi porque sequestrei, não foi porque matei. Vou passar 20 dias longe dos meus filhos. Disseram que fiz apologia à violência na internet”, afirmou.

PM influencer é detido por apologia à violência nas redes sociais em Salvador 1 de 7

Segundo o militar, um dos pontos que motivaram a medida foi o uso de conteúdos e trilhas sonoras associados à violência, além de postagens que reforçavam uma imagem considerada truculenta da atuação policial.

O policial também questionou a decisão e criticou a situação da segurança pública. “A quem interessa esse silêncio? A quem interessa dizer que Salvador não está vivendo um caos?”, disse no vídeo.