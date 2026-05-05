ECONOMIA

Faculdade de Salvador oferece orientação gratuita para declaração do Imposto de Renda

Iniciativa orienta contribuintes durante o período de entrega do imposto

Millena Marques

Publicado em 5 de maio de 2026 às 14:48

Imposto de Renda Crédito: Foto: Adobe Stock

Centro Universitário Estácio Salvador realiza, entre os dias 4 e 25 de maio, uma orientação gratuita para a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2026. A ação será realizada sempre pela manhã das segundas e quartas, das 8h às 11h.

Às terças, quintas e sextas das 17h às 21h, na Sala LPG – Laboratório de Práticas de Gestão - Térreo, aculdade oferece suporte prático para quem precisa declarar corretamente seus rendimentos e evitar inconsistências com a Receita Federal.

CHECKLIST IMPOSTO DE RENDA 1 de 7

Para participar é necessário possuir conta ativa no portal Gov.br, fundamental para acesso aos serviços da Receita Federal. Também é importante levar a documentação básica, como RG, CPF e título de eleitor; dados dos dependentes; comprovantes de rendimentos (salários, aposentadoria e outras fontes); informes financeiros de bancos e aplicações; documentos de bens como imóveis e veículos; recibos de despesas dedutíveis, como saúde e educação; além de informações sobre receitas de aluguel e a declaração do ano anterior.

A ação será conduzida pelos professores de Contabilidade Denilson Costa e Roberto Souza, que irão auxiliar desde casos mais simples até situações que demandam maior atenção, como inclusão de dependentes, rendimentos variáveis e deduções legais.