Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Faculdade de Salvador oferece orientação gratuita para declaração do Imposto de Renda

Iniciativa orienta contribuintes durante o período de entrega do imposto

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 5 de maio de 2026 às 14:48

Estes erros na declaração Imposto de Renda já fizeram muita gente perder a restituição.
Imposto de Renda Crédito: Foto: Adobe Stock

Centro Universitário Estácio Salvador realiza, entre os dias 4 e 25 de maio, uma orientação gratuita para a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2026. A ação será realizada sempre pela manhã das segundas e quartas, das 8h às 11h.

Às terças, quintas e sextas das 17h às 21h, na Sala LPG – Laboratório de Práticas de Gestão - Térreo, aculdade oferece suporte prático para quem precisa declarar corretamente seus rendimentos e evitar inconsistências com a Receita Federal.

CHECKLIST IMPOSTO DE RENDA

Prazo final para o envio da declaração encerra em 31 de maio de 2026. por Foto: Reprodução
Organize os documentos e evite multas com este guia rápido para a declaração. por Reprodução/Adobe Stock
Imposto de Renda 2025. por Foto: Adobe Stock
Imposto de Renda 2025. por Foto: Adobe Stock
IMPOSTO DE RENDA por Foto: ChatGPT via Copilot
Estes erros na declaração Imposto de Renda já fizeram muita gente perder a restituição. por Foto: Adobe Stock
Declaração do Imposto de Renda exige que contribuintes reúnam uma série de documentos. por Foto: Shutterstock/kenchiro168.
1 de 7
Prazo final para o envio da declaração encerra em 31 de maio de 2026. por Foto: Reprodução

Para participar é necessário possuir conta ativa no portal Gov.br, fundamental para acesso aos serviços da Receita Federal. Também é importante levar a documentação básica, como RG, CPF e título de eleitor; dados dos dependentes; comprovantes de rendimentos (salários, aposentadoria e outras fontes); informes financeiros de bancos e aplicações; documentos de bens como imóveis e veículos; recibos de despesas dedutíveis, como saúde e educação; além de informações sobre receitas de aluguel e a declaração do ano anterior.

Leia mais

Imagem - Saiba por que novo modelo de restituição faz com que antecipação de Imposto de Renda seja pouco atrativa

Saiba por que novo modelo de restituição faz com que antecipação de Imposto de Renda seja pouco atrativa

Imagem - Faculdade oferece atendimento de graça para declaração de Imposto de Renda em Salvador

Faculdade oferece atendimento de graça para declaração de Imposto de Renda em Salvador

Imagem - Influenciadora descobre gasto de R$ 200 mil com cabelo durante Imposto de Renda: 'Levei um susto'

Influenciadora descobre gasto de R$ 200 mil com cabelo durante Imposto de Renda: 'Levei um susto'

A ação será conduzida pelos professores de Contabilidade Denilson Costa e Roberto Souza, que irão auxiliar desde casos mais simples até situações que demandam maior atenção, como inclusão de dependentes, rendimentos variáveis e deduções legais.

No Brasil, mais de 40 milhões de contribuintes entregam anualmente, a declaração do Imposto de Renda, o que evidencia a importância de ações educativas que orientem a população nesse processo. Durante o período, os contribuintes poderão esclarecer dúvidas, receber orientações sobre preenchimento da declaração e entender melhor as atualizações e exigências do processo.

Tags:

Bahia Salvador Imposto de Renda

Mais recentes

Imagem - Homem é preso por esfaquear companheira ao descobrir traição no interior da Bahia

Homem é preso por esfaquear companheira ao descobrir traição no interior da Bahia
Imagem - Avô de crianças que morreram em incêndio é preso no aeroporto de Salvador

Avô de crianças que morreram em incêndio é preso no aeroporto de Salvador
Imagem - Pesquisadoras da Bahia alertam para avanço de 'superbactérias' e riscos em hospitais

Pesquisadoras da Bahia alertam para avanço de 'superbactérias' e riscos em hospitais