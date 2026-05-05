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Avô de crianças que morreram em incêndio é preso no aeroporto de Salvador

Informação foi confirmada pela Polícia Civil

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 5 de maio de 2026 às 14:41

Irmãos morreram carbonizados e casa ficou destruída
Irmãos morreram carbonizados e casa ficou destruída Crédito: Reprodução

Um homem de 70 anos, que é avô das crianças que morreram em um incêndio em Serrinha, na região nordeste da Bahia, foi preso na segunda-feira (4). Ele foi detido por policiais ao chegar no Aeroporto de Salvador. Segundo a Polícia Civil, havia um mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de homicídio e o homem estava foragido. 

O idoso foi localizado ao desembarcar de um voo e foi conduzido por policiais militares até a unidade policial, onde passou por exames. Ele permanece à disposição da Justiça. A prisão tem relação com a morte de uma pessoa a facadas, em outubro de 1998. 

Os três irmãos morreram em um incêndio no último domingo (3), em Serrinha. No momento da tragédia, as crianças estavam sozinhas em casa e brincavam com um isqueiro quando o fogo atingiu um colchão. 

Irmãos morreram carbonizados e casa ficou destruída

Irmãos morreram carbonizados e casa ficou destruída por Reprodução
Irmãos morreram carbonizados e casa ficou destruída por Reprodução
Irmãos morreram carbonizados e casa ficou destruída por Reprodução
Irmãos morreram carbonizados e casa ficou destruída por Reprodução
Irmãos morreram carbonizados e casa ficou destruída por Reprodução
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Irmãos morreram carbonizados e casa ficou destruída por Reprodução

A mãe das vítimas não estava na residência no momento do incêndio. Segundo a polícia, Cristina Nascimento de Jesus havia saído na noite anterior para uma festa e só retornou cerca de uma hora após o ocorrido. Ela foi presa em flagrante por abandono de incapaz. 

Segundo informações da TV Bahia, a Justiça decretou a prisão preventiva da mãe na segunda-feira (4). O CORREIO entrou em contato com o Tribunal de Justiça da Bahia, que informou que o processo tramita em segredo de justiça por envolver menores de idade. 

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As vítimas foram identificadas como Jeremias de Jesus Borges, de 6 anos, Samuel Nascimento de Almeida, de 4, e Ismael Nascimento de Jesus.

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