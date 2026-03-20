MILIONÁRIOS!

Duas apostas da Bahia levam mais de R$ 4 milhões na Lotofácil; veja de onde são

Prêmio total de R$ 12 milhões será dividido com mais três bilhetes

Elaine Sanoli

Publicado em 20 de março de 2026 às 22:52

Lotofácil Crédito: Shutterstock

Dois apostadores baianos tiraram a sorte grande e vão dormir milionários na noite desta sexta-feira (20) após faturar mais de R$ 2 milhões no concurso nº 3641 da Lotofácil, da Caixa Econômica Federal. O prêmio total de R$ 12 milhões será dividido com outros três bilhetes, registrados em Serra (ES), Parauapebas (PA) e Itaquaquecetuba (SP).





Um dos bilhetes baianos foi cadastrado na Lotérica Jardim Ouro Branco, na cidade de Barreiras, no oeste do estado. O segundo foi registrado em Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina, na lotérica Mega Sorte. Cada uma das duas apostas que acertaram as 15 dezenas levou para casa o montante de R$ 2.185.786,92. Desse modo, juntos, os baianos faturaram cerca de R$ 4.371.573,84. Com 15 números marcados, a aposta custou o valor mínimo de R$ 3,50.

Baiano ganhou R$ 30 milhões na loteria, perdeu tudo e passou a ganhar a vida como flanelinha 1 de 7

Os números sorteados foram: 01-02-03-05-06-09-10-13-14-16-19-20-21-22-25.

Como sacar prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com o banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento é realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e do recibo original da aposta premiada.

Valores iguais ou superiores a R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação na agência da Caixa.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria? 1 de 12

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, prêmios com valor líquido de até R$ 1.581,44 (equivalente ao bruto de R$ 2.259,20) podem ser recebidos em qualquer casa lotérica, em agências da Caixa ou, ainda, por transferência para o Mercado Pago.