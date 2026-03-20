ACIDENTE

Vídeo mostra ponte JK se partindo e engolindo veículos em tragédia com 14 mortos

Acidente ocorreu em dezembro de 2024

Elaine Sanoli

Publicado em 20 de março de 2026 às 21:56

Acidente na ponte JK, em 22 de dezembro de 2024 Crédito: Reprodução

Voltaram a circular nas redes sociais imagens do desabamento da ponte JK, entre as cidades de Aguiarnópolis, no Tocantins, e Estreito, no Maranhão. O vídeo, inédito até então, mostra cenas do acidente ocorrido em dezembro de 2024, que deixou 14 pessoas mortas, três desaparecidas e uma ferida.

As imagens foram registradas por câmeras de monitoramento de um caminhão que transitava pela ponte no momento do desabamento. Em questão de segundos, a estrutura de concreto começa a se partir ao meio e engole os veículos que estavam no local. Uma motocicleta que passava pela ponte chega a ficar no ar e, em seguida, despenca junto com os destroços.

Atenção: as imagens a seguir são fortes e podem causar desconforto. O conteúdo mostra o momento do desabamento da ponte e suas consequências.

Acidente na ponte JK, em 22 de dezembro de 2024 1 de 15

A ponte caiu no dia 22 de dezembro de 2024. Construída na década de 1960 sobre o Rio Tocantins, a ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira é um importante ponto de travessia das rodovias BR-226, que conecta Belém a Brasília, e BR-230, a Rodovia Transamazônica. Ela também faz ligação com a Ferrovia Norte-Sul, fundamental para o transporte de cargas e o escoamento da produção.

Com o desabamento, três motos, um carro, duas caminhonetes e quatro caminhões caíram no Rio Tocantins. Um dos caminhões transportava 76 toneladas de ácido sulfúrico, e outros dois carregavam cerca de 22 mil litros de agrotóxicos.

Em fevereiro de 2025, os restos da ponte foram implodidos para a construção de uma nova estrutura, entregue em 22 de dezembro do mesmo ano. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), os processos de indenização aos afetados pelo desabamento ainda estão em andamento.