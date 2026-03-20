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Vídeo mostra ponte JK se partindo e engolindo veículos em tragédia com 14 mortos

Acidente ocorreu em dezembro de 2024

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 20 de março de 2026 às 21:56

Acidente na ponte JK, em 22 de dezembro de 2024
Acidente na ponte JK, em 22 de dezembro de 2024 Crédito: Reprodução

Voltaram a circular nas redes sociais imagens do desabamento da ponte JK, entre as cidades de Aguiarnópolis, no Tocantins, e Estreito, no Maranhão. O vídeo, inédito até então, mostra cenas do acidente ocorrido em dezembro de 2024, que deixou 14 pessoas mortas, três desaparecidas e uma ferida.

As imagens foram registradas por câmeras de monitoramento de um caminhão que transitava pela ponte no momento do desabamento. Em questão de segundos, a estrutura de concreto começa a se partir ao meio e engole os veículos que estavam no local. Uma motocicleta que passava pela ponte chega a ficar no ar e, em seguida, despenca junto com os destroços.

Atenção: as imagens a seguir são fortes e podem causar desconforto. O conteúdo mostra o momento do desabamento da ponte e suas consequências.

Acidente na ponte JK, em 22 de dezembro de 2024

Acidente na ponte JK, em 22 de dezembro de 2024 por Reprodução
Acidente na ponte JK, em 22 de dezembro de 2024 por Reprodução
Acidente na ponte JK, em 22 de dezembro de 2024 por Reprodução
Acidente na ponte JK, em 22 de dezembro de 2024 por Reprodução
Acidente na ponte JK, em 22 de dezembro de 2024 por Reprodução
Acidente na ponte JK, em 22 de dezembro de 2024 por Reprodução
Acidente na ponte JK, em 22 de dezembro de 2024 por Reprodução
Acidente na ponte JK, em 22 de dezembro de 2024 por Reprodução
Lorena Ribeiro Rodrigues foi uma das vítimas do acidente na ponte JK, em 22 de dezembro de 2024 por Reprodução
Acidente na ponte JK, em 22 de dezembro de 2024 por Reprodução
Acidente na ponte JK, em 22 de dezembro de 2024 por Reprodução
Acidente na ponte JK, em 22 de dezembro de 2024 por Reprodução
Acidente na ponte JK, em 22 de dezembro de 2024 por Reprodução
Acidente na ponte JK, em 22 de dezembro de 2024 por Reprodução
Acidente na ponte JK, em 22 de dezembro de 2024 por Reprodução
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Acidente na ponte JK, em 22 de dezembro de 2024 por Reprodução

A ponte caiu no dia 22 de dezembro de 2024. Construída na década de 1960 sobre o Rio Tocantins, a ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira é um importante ponto de travessia das rodovias BR-226, que conecta Belém a Brasília, e BR-230, a Rodovia Transamazônica. Ela também faz ligação com a Ferrovia Norte-Sul, fundamental para o transporte de cargas e o escoamento da produção.

Com o desabamento, três motos, um carro, duas caminhonetes e quatro caminhões caíram no Rio Tocantins. Um dos caminhões transportava 76 toneladas de ácido sulfúrico, e outros dois carregavam cerca de 22 mil litros de agrotóxicos.

Em fevereiro de 2025, os restos da ponte foram implodidos para a construção de uma nova estrutura, entregue em 22 de dezembro do mesmo ano. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), os processos de indenização aos afetados pelo desabamento ainda estão em andamento.

*Com informações do g1 TO

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