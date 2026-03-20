SUL DO ESTADO

Golpista é presa após gerar prejuízo de mais de R$ 14 mil em açougue na Bahia

Suspeita já foi presa por estelionato, teve liberdade concedida e voltou a cometer crime em Porto Seguro

Elaine Sanoli

Publicado em 20 de março de 2026 às 20:01

Suspeita de estelionato foi presa em Porto Seguro Crédito: Reprodução

Uma mulher foi presa em flagrante na manhã desta sexta-feira (20), no bairro Baianão, em Porto Seguro, no sul do estado, suspeita de aplicar golpes contra comerciantes da região. Em apenas um açougue da cidade, a mulher deixou um prejuízo superior a R$ 14 mil.

Identificada apenas pelas iniciais J.D.S.P., a mulher é apontada como autora de diversos crimes de estelionatos em Porto Seguro e cidades vizinhas. Ela já chegou a ser detida, mas teve a liberdade concedida pela Justiça baiana. Segundo a Polícia Civil, ela utilizava comprovantes de pagamento falsos para simular o pagamento de compras, sem que os valores fossem, de fato, transferidos às vítimas.

De acordo com as investigações, a mulher realizava compras frequentes de carnes em um açougue pertencente a uma pessoa idosa, acumulando um prejuízo superior a R$ 14 mil. Ainda conforme a polícia, a suspeita se aproveitava da confiança da vítima para repetir o golpe.

A apuração do caso teve início na quinta-feira (19), após o comerciante procurar a unidade policial e relatar a suspeita de fraude. Com base nas informações, os investigadores identificaram que a mulher retornaria ao estabelecimento no dia seguinte para retirar uma nova remessa de mercadorias, avaliada em cerca de R$ 8 mil.

Na manhã desta sexta, no momento em que a suspeita chegou ao local e tentou realizar a retirada do pedido utilizando o mesmo tipo de fraude, ela foi presa em flagrante.

Durante a abordagem, dois homens que estavam com a investigada também foram conduzidos à 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro, responsável pelas prisões e pela investigação do caso.