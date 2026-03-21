Homem é baleado durante briga de trânsito em Salvador; suspeito é um policial da reserva

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Millena Marques
Publicado em 21 de março de 2026 às 12:09
Um homem foi baleado durante uma briga de trânsito na descida do Viaduto dos Motoristas, no sentido Suburbana, na tarde de sexta-feira (20). O principal suspeito é um policial militar da reserva.
De acordo com testemunhas, o suspeito atirou na perna do motorista, que foi atendido por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE). Não há detalhes sobre o quadro de saúde dele.
Em nota, a Polícia Militar informou que os agentes do Batalhão Gêmeos, durante patrulhamento pela Praça Elizário Barbosa, atenderam à ocorrência. A discussão, segundo a PM, ocorreu no Largo do Tanque.
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De acordo com a PM, o homem que foi baleado "teria avançado contra um policial militar da reserva remunerada que estava armado, momento que houve reação por parte do policial."
O policial militar da reserva remunerada foi apresentado à Central de Flagrantes e, em seguida, à Corregedoria Geral da PM.