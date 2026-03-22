ROMANCE

João Vitor Silva diz que prefere manter namoro com IZA discreto e se declara: 'Encantado e apaixonado'

Ator falou sobre relacionamento, Oscar e novos projetos durante passagem pelo Lollapalooza

Esther Morais

Publicado em 22 de março de 2026 às 12:46

Iza e João Vitor Silva Crédito: Reprodução/Instagram/@philipplavra e @relvas.oficial

O ator João Vitor Silva afirmou que prefere manter o relacionamento com a cantora IZA de forma discreta. Os dois assumiram o namoro publicamente durante o Carnaval do Rio.

“Nosso relacionamento está maravilhoso, estamos nos divertindo e nos conhecendo. Quando a gente vai ficando mais velho, aprende que as coisas, quando são mais guardadas, funcionam mais”, disse.

Ele também se declarou para a artista. “Estou muito feliz, IZA é uma mulher incrível, estou encantado, apaixonado e tudo fluindo muito bem.”

João esteve no segundo dia do Lollapalooza 2026, em São Paulo, onde conciliou trabalho e lazer. O ator também comentou a experiência recente no Oscar, com o filme brasileiro “O Agente Secreto”, indicado em quatro categorias.

“A gente estava com uma expectativa, mas todo o movimento que aconteceu está acima de qualquer coisa. Só as indicações já são um prêmio”, afirmou.

O ator revelou que está no elenco do filme “100 Dias”, dirigido por Carlos Saldanha, e demonstrou confiança no desempenho da produção.