Jogador do Flamengo acusa equipe de cantora internacional de abordagem agressiva em hotel

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 22 de março de 2026 às 09:33
O jogador Jorginho, do Flamengo, reclamou nas redes sociais sobre um episódio envolvendo sua família e a equipe da cantora internacional Chappell Roan, ocorrido em um hotel em São Paulo, no sábado (21).
Segundo o atleta, sua esposa, Catherine Harding, e a filha dela, de 11 anos, estão na capital paulista para o Lollapalooza Brasil e, por coincidência, hospedadas no mesmo local que a artista. Durante o café da manhã, a criança teria reconhecido a cantora ao passar pela mesa e ficado empolgada, mas não houve abordagem direta.
De acordo com o relato, após o momento, um segurança da cantora teria se dirigido à mesa da família e falado de forma “extremamente agressiva”, pedindo respeito à artista e acusando a criança de “desrespeitar” ou “assediar”. “Minha filha ficou super assustada e chorou muito”, escreveu Jorginho.
O jogador afirmou ainda que a menina “não falou nada, não pediu nada” e apenas sorriu ao reconhecer a cantora. Ele também disse não entender em que momento passar por alguém e olhar poderia ser considerado assédio.
“Sinceramente, não sei em que momento passar por uma mesa e olhar para ver se é alguém é considerado assédio”, afirmou.
Ainda segundo o atleta, o segurança teria dito que faria uma reclamação ao hotel pelo comportamento da criança, enquanto ela estava “chorando à mesa”. Jorginho classificou a situação como “completamente desproporcional” e criticou a postura da equipe.
“É triste ver esse tipo de tratamento vindo de quem deveria entender o peso que os fãs têm. Sem os seus fãs você não seria ninguém”, completou.
Até o momento, Chappell Roan e sua equipe não se pronunciaram sobre o caso. O episódio ocorreu no mesmo dia em que a artista se apresentou como atração principal do Lollapalooza Brasil, em São Paulo.
A situação ganhou destaque internacional. Sites como TMZ, Billboard, Variety e People noticiaram o episódio, com foco na abordagem descrita como agressiva por parte da equipe de Chappell Roan e no fato de a enteada do jogador, de 11 anos, ter chorado após a situação.