Jogador do Flamengo acusa equipe de cantora internacional de abordagem agressiva em hotel

Atleta relata que criança de 11 anos chorou após ação de segurança em São Paulo, antes do Lollapalooza

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 22 de março de 2026 às 09:33

Crédito: Reprodução / Redes sociais

O jogador Jorginho, do Flamengo, reclamou nas redes sociais sobre um episódio envolvendo sua família e a equipe da cantora internacional Chappell Roan, ocorrido em um hotel em São Paulo, no sábado (21).

Segundo o atleta, sua esposa, Catherine Harding, e a filha dela, de 11 anos, estão na capital paulista para o Lollapalooza Brasil e, por coincidência, hospedadas no mesmo local que a artista. Durante o café da manhã, a criança teria reconhecido a cantora ao passar pela mesa e ficado empolgada, mas não houve abordagem direta.

De acordo com o relato, após o momento, um segurança da cantora teria se dirigido à mesa da família e falado de forma “extremamente agressiva”, pedindo respeito à artista e acusando a criança de “desrespeitar” ou “assediar”. “Minha filha ficou super assustada e chorou muito”, escreveu Jorginho.

O jogador afirmou ainda que a menina “não falou nada, não pediu nada” e apenas sorriu ao reconhecer a cantora. Ele também disse não entender em que momento passar por alguém e olhar poderia ser considerado assédio.

“Sinceramente, não sei em que momento passar por uma mesa e olhar para ver se é alguém é considerado assédio”, afirmou.

Ainda segundo o atleta, o segurança teria dito que faria uma reclamação ao hotel pelo comportamento da criança, enquanto ela estava “chorando à mesa”. Jorginho classificou a situação como “completamente desproporcional” e criticou a postura da equipe.

“É triste ver esse tipo de tratamento vindo de quem deveria entender o peso que os fãs têm. Sem os seus fãs você não seria ninguém”, completou.

Até o momento, Chappell Roan e sua equipe não se pronunciaram sobre o caso. O episódio ocorreu no mesmo dia em que a artista se apresentou como atração principal do Lollapalooza Brasil, em São Paulo.

A situação ganhou destaque internacional. Sites como TMZ, Billboard, Variety e People noticiaram o episódio, com foco na abordagem descrita como agressiva por parte da equipe de Chappell Roan e no fato de a enteada do jogador, de 11 anos, ter chorado após a situação.

