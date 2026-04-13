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Equipe de Katy Perry se pronuncia após cantora ser acusada de assédio por Ruby Rose

Representante da artista nega as declarações feitas pela atriz australiana e classifica o relato como "mentiras perigosas"

K Kamila Macedo

Publicado em 13 de abril de 2026 às 21:12

A cantora Katy Pery foi acusada de assédio por Ruby Rose no último domingo (12) Crédito: Reprodução/Instagram

A equipe de Katy Perry se manifestou após a acusação de assédio sexual feita pela atriz Ruby Rose, referente a um episódio que, segundo a denunciante, teria ocorrido há cerca de vinte anos na Austrália. Por meio de um representante, a cantora afirmou à revista Variety que as alegações publicadas no último domingo (12) são falsas e mencionou que Ruby Rose possui um histórico de episódios semelhantes de acusações graves.

"As alegações que estão sendo divulgadas nas redes sociais por Ruby Rose sobre Katy Perry não são apenas categoricamente falsas, são mentiras perigosas e irresponsáveis", iniciou a nota oficial.

O comunicado prossegue negando o envolvimento da cantora: "A Sra. Rose tem um histórico bem documentado de fazer alegações públicas graves nas redes sociais contra várias pessoas, alegações que foram repetidamente negadas pelos indivíduos citados”.

Katy Perry 1 de 20

As denúncias surgiram quando Ruby Rose utilizou as redes sociais para expor o suposto ocorrido, alegando possuir imagens e testemunhas. O relato se tornou público após a atriz responder a uma publicação no Threads sobre a presença de Katy Perry no festival Coachella e a reação da cantora ao show de Justin Bieber.

"Katy Perry me assediou sexualmente na Spicy Market Nightclub, em Melbourne, à noite. Quem se importa com o que ela pensa?", escreveu Ruby nos comentários. Posteriormente, ela afirmou que, na época, era jovem e precisou de duas décadas para conseguir relatar publicamente o ocorrido sem consentimento.

A atriz comentou que não compreendeu a gravidade da situação na ocasião, tratando o fato como uma "história engraçada", mas que hoje enxerga o episódio de outra forma. Ruby justificou o silêncio prolongado por falta de confiança na justiça e por uma suposta manipulação psicológica envolvendo sua necessidade de obter o visto americano, uma vez que é australiana. "Mais tarde, ela concordou em me ajudar a conseguir meu visto americano. Por isso, mantive isso em segredo", desabafou.

Mesmo reconhecendo possíveis limitações legais devido ao tempo decorrido, a atriz afirmou que decidiu tentar formalizar a denúncia nesta segunda-feira (13). "Imagino que já tenha passado do prazo de prescrição, mas esse é mais um motivo para tentar", declarou.