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Atriz acusa Katy Perry de assédio sexual, relata episódio em boate e diz ter provas

Ruby Rose falou em manipulação psicológica e revelou que procurou a polícia para formalizar denúncia

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de abril de 2026 às 10:48

Ruby Rose e Katy Perry Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz Ruby Rose usou as redes sociais neste domingo (12) para acusar a cantora Katy Perry de assédio sexual. Em uma série de publicações, ela relatou um episódio que, segundo afirma, aconteceu há cerca de 20 anos em uma boate de Melbourne, na Austrália.

De acordo com Ruby, o caso teria ocorrido na Spicy Market Nightclub e envolveu contato físico não consentido em um ambiente público. A atriz disse que possui provas do que aconteceu. "Ela não vai me processar porque aconteceu, eu tenho fotos, foi em público e testemunhado por várias pessoas", afirmou. Ela ainda disse que compareceu a uma delegacia nesta segunda-feira (13) para prestar queixa formal.

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O relato ganhou repercussão após Ruby responder a um post sobre a reação de Katy Perry a um show de Justin Bieber no festival Coachella. A partir daí, ela passou a detalhar o episódio. "Katy Perry me assediou sexualmente na Spicy Market Nightclub, em Melbourne, à noite. Quem se importa com o que ela pensa?", disparou.

Segundo a atriz, no momento do ocorrido, ela estava tentando evitar a cantora e 'descansava' no colo de uma amiga dentro da boate. Ruby descreveu que Katy teria se aproximado e cometido o ato sem consentimento. "Puxou a calcinha para o lado e esfregou sua ‘vagina nojenta’ no meu rosto até que meus olhos se abriram e eu vomitei nela", escreveu.

Ela também contou que, na época, não conseguiu compreender totalmente a gravidade da situação e acabou tratando o caso publicamente como uma "historiazinha engraçada de bêbada", por não saber como lidar com o ocorrido.

Ruby Rose acusa Katy Perry de abuso sexual 1 de 3

Inicialmente, Ruby havia dito que não pretendia levar o caso à Justiça. No entanto, mudou de decisão e revelou, nesta segunda-feira (13), que foi a uma delegacia para verificar se ainda há possibilidade de investigação, apesar do tempo decorrido.

Além do episódio em si, Ruby Rose afirmou que teria sofrido manipulação psicológica nos anos seguintes. Segundo ela, houve uma dinâmica de influência que contribuiu para que mantivesse silêncio sobre o caso. "Mais tarde, ela concordou em me ajudar a conseguir meu visto americano. Por isso, mantive isso em segredo", disse ela, que é australiana.

A atriz também desabafou sobre a reação do público ao longo dos anos, afirmando que chegou a fazer alertas indiretos sobre o comportamento da cantora, mas foi desacreditada. "Eu avisei a todos vocês que ela não era uma boa pessoa. Em vez disso, fui atacada por... todo mundo. A manipulação psicológica foi forte com aquela ali", declarou.

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Ruby então afirmou ter ido à delegacia para realizar uma denúncia formal. Ela descreveu o impacto emocional do momento e falou que, após o atendimento, teve uma reação física intensa.

"Assim que eu recuperar minhas forças, escreverei sobre o processo de denúncia. Por enquanto, direi apenas que fiquei surpresa ao achar o processo de registro ok. Quando o policial saiu da sala meu corpo desmoronou como uma bola. Era como ter narcolepsia. Eu não quis sobrecarregar ninguém me acompanhando, mas recomendo fortemente que outros o façam".

Ruby também explicou por que demorou tanto para buscar ajuda formal. "Por anos, estive ferida demais e com medo de tomar as medidas apropriadas porque sei que o sistema raramente funciona", escreveu. Ela ainda mencionou episódios de ansiedade, ataques nas redes sociais e sintomas relacionados ao transtorno de estresse pós-traumático.

Katy Perry e o namorado, Justin Trudeau 1 de 6

Mesmo reconhecendo possíveis limitações legais, como o tempo decorrido desde o suposto crime, a atriz afirmou que decidiu tentar formalizar a denúncia. "Imagino que já tenham passado do prazo de prescrição, mas esse é mais um motivo para tentar", disse.

Até o momento, Katy Perry não se pronunciou sobre as acusações.

Leia relato completo:

"Por anos, estive ferida demais e com medo de tomar as medidas apropriadas porque sei que o sistema raramente funciona.

Em vez disso, eu fui atacada nas redes sociais a todas as horas da noite, acordada por flashbacks de TEPT (Transtorno de Estresse Pós-Traumático), insistindo que 'vou derrubar as pessoas', mas sem dizer quem ou por quê. Isso alimentou ainda mais os rumores de instabilidade e falta de profissionalismo.

Eu precisava me proteger. Como não tenho uma família ou uma grande rede de apoio. Mas sei que não estou ajudando a mim mesma ou a outros sobreviventes ao continuar com essa técnica de sobrevivência.

Hoje, entrarei em uma delegacia de polícia para ver se alguma das minhas experiências pode ser investigada. Imagino que já tenham passado do prazo de prescrição, mas esse é mais um motivo para tentar.