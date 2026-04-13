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Saiba quem é Ruby Rose, atriz que acusou Katy Perry de assédio sexual

Atriz australiana participou de séries como "Orange Is The New Black", "Batwoman" e "Arrow"

K Kamila Macedo

Publicado em 13 de abril de 2026 às 17:00

Ruby Rose interpretou Stella Carlin em "Orange Is the New Black" Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz australiana Ruby Rose, de 40 anos, veio a público para acusar a cantora Katy Perry de assédio sexual no último domingo (12). Em suas redes sociais, ela relatou o episódio que teria ocorrido há duas décadas, em uma casa noturna Melbourne, na Austrália.

Ruby Rose consolidou sua carreira como atriz, modelo, DJ e apresentadora, tendo trabalhado na MTV australiana entre 2007 e 2011. Entre seus principais destaques na atuação está o papel de Stella Carlin na série “Orange Is The New Black”, da Netflix, com participação recorrente na terceira temporada e uma breve aparição na quarta.

Seu rosto também é conhecido por produções como “Dark Matter” (2015), “Resident Evil 6: O Capítulo Final” (2016) e “John Wick: Um Novo Dia para Matar” (2017). Já em 2018, Rose foi escalada como a primeira super-heroína abertamente lésbica da TV, protagonizando a série homônima “Batwoman” (2019), da CW.

Ainda no gênero, ela fez participações em outras produções do universo de super-heróis, como “Arrow” (2018), “The Flash” (2018) e “Supergirl” (2018), além de atuar no filme musical “A Escolha Perfeita 3”.

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As denúncias de Ruby Rose surgiram no último domingo (12), quando ela utilizou as redes sociais para expor o caso. O relato se tornou público após a atriz responder a uma publicação sobre a presença de Katy Perry no Coachella e a reação da cantora ao show de Justin Bieber.

"Katy Perry me assediou sexualmente na Spicy Market Nightclub, em Melbourne, à noite. Quem se importa com o que ela pensa?", escreveu Ruby nos comentários. Posteriormente, ela afirmou que, na época, tinha cerca de vinte anos e que precisou de duas décadas para conseguir relatar publicamente o suposto ocorrido.

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Mesmo reconhecendo possíveis limitações legais, como o tempo decorrido desde o incidente, a atriz afirmou que decidiu tentar formalizar a denúncia nesta segunda-feira (13). "Imagino que já tenha passado do prazo de prescrição, mas esse é mais um motivo para tentar", declarou.

Até o momento, Katy Perry ainda não se pronunciou sobre as acusações.