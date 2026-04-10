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Atriz de ‘Wandinha’ revela que quase abandonou a atuação na adolescência: 'Um bom momento para desistir'

Jenna Ortega contou que o encerramento de série da Disney e a transição para papéis adultos a fizeram questionar o futuro na carreira

K Kamila Macedo

Publicado em 10 de abril de 2026 às 18:43

Jenna Ortega interpreta a icônica personagem Wandinha na série homônima da Netflix Crédito: Reprodução/ Instagram

Quem acompanha o sucesso da protagonista de “Wandinha” não imagina que ela já cogitou abandonar a profissão. Jenna Ortega, atualmente com 23 anos, revelou no podcast “Big Bro With Kid Cudi” que pensou em deixar a carreira artística ainda na adolescência. O período de incerteza ocorreu após o fim de “A Irmã do Meio”, série da Disney que teve seu último episódio lançado em 2018.

“Eu não sabia mais o que eu ia fazer. Nunca considerei realmente fazer outra coisa, só mais recentemente talvez, por curiosidade e vontade de ter outra experiência de vida”, explicou a atriz. Até aquele momento, Jenna integrava apenas produções voltadas ao público infantil e enfrentou obstáculos para se reposicionar na indústria, incluindo a resistência de diretores de elenco que ainda não conheciam seu trabalho. "Parecia que tinha sido uma boa trajetória e pronto", refletiu sobre a fase em que ainda cursava o ensino médio.

“Mas quando eu era adolescente, eu tinha saído de um programa infantil e não sabia o que faria depois. Eu precisava provar meu valor e conhecer todos esses novos diretores de elenco que não sabiam quem eu era", contou durante a entrevista.

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O ponto de virada em sua trajetória foi a escalação para interpretar Ellie Alves na segunda temporada de “Você” (2019), série de thriller psicológico estrelada por Penn Badgley. Na trama, ela vivia a vizinha adolescente do protagonista Joe Goldberg.

“Parecia um bom momento para desistir, caso eu fosse mesmo fazer isso. Eu estava começando o ensino médio e era meio que aquele pensamento de ‘foi uma boa fase’”, relembrou. “Nós conversamos sobre isso por alguns meses com a minha equipe. Então consegui o papel na série ‘Você’, fui para o set, e adorei, me diverti muito. Pensei: ‘É, não tem como eu abrir mão disso’”, finalizou Jenna, definindo o trabalho como um divisor de águas.