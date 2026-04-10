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Filha de Tadeu Schmidt, Valentina Schmidt se forma em Artes Cênicas

Atriz de 24 anos celebrou a formatura na graduação ao lado da família

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 10 de abril de 2026 às 15:42

Valentina Schmidt atua como atriz de teatro
Valentina Schmidt é atriz de teatro Crédito: Reprodução/ Instagram

Apresentador do Big Brother Brasil desde 2022, Tadeu Schmidt agora tem uma filha oficialmente formada como atriz. Valentina Schmidt, de 24 anos, compartilhou nas redes sociais que se graduou em Artes Cênicas na última quinta-feira (9). Ela publicou fotos vestindo a tradicional beca azul e segurando o canudo de "bacharelado em teatro", acompanhada pela mãe, Ana Cristina, e pelo namorado, o psicólogo Cristiano Donnelly.

Com experiência prévia nos palcos, Valentina integrou o elenco do espetáculo “Vestido de Noiva - O Musical”, em fevereiro de 2024, uma adaptação da obra de Nelson Rodrigues. Na ocasião, para viabilizar a montagem, a primogênita de Tadeu utilizou as redes sociais para divulgar uma rifa de R$ 10, cujo prêmio era uma assistente virtual Alexa.

Outro trabalho de destaque da artista foi a participação no musical “A Pequena Loja dos Horrores”, que lhe rendeu uma indicação ao prêmio de Melhor Atriz em prática de montagem. Valentina também atuou em "Chatô e os Diários Associados - 100 anos de paixão", interpretando Lolita Rodrigues.

Tadeu Schmidt e Ana Cristina são casados desde 2000 e, além de Valentina, são pais de Laura, de 21 anos.

Em junho de 2022, durante o Dia do Orgulho LGBTQIA+, Valentina se identificou publicamente como "queer". O termo se refere e a pessoas cuja orientação sexual e identidade de gênero não se enquadram nos padrões da heteronormatividade.

"Por anos, tive muita dificuldade em me aceitar e me amar, e isso bloqueava de certa forma meu amor por outras pessoas", escreveu a atriz na época. "Então, depois de anos em dúvida, cheguei numa conclusão da qual me orgulho e finalmente me sinto confortável: sou queer, ou seja, no meu caso, minha orientação sexual e atração emocional não correspondem à heteronormatividade. Eu me amo e amo todes vocês. Essa sou eu. Simples assim", finalizou.

Na ocasião, Tadeu Schmidt manifestou apoio público à filha.

Valentina, filha de Tadeu Schmidt

Valentina Schmidt por Reprodução/ Instagram
Valentina Schmidt e seu namorado, Cristiano Donnelly por Reprodução/ Instagram
Valentina Schmidt e sua mãe, Ana Cristina por Reprodução/ Instagram
Tadeu, Valentina e Ana Cristina por Reprodução/ Instagram
Valentina Schmidt e seu namorado, Cristiano Donnelly por Reprodução/ Instagram
Valentina Schmidt por Reprodução/ Instagram
Família Schmidt por Reprodução/ Instagram
Valentina Schmidt e seu namorado, Cristiano Donnelly por Reprodução/ Instagram
Tadeu Schmidt e sua filha, Valentina, quando era criança por Reprodução/ Instagram
1 de 9
Valentina Schmidt por Reprodução/ Instagram

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Faculdade Atriz Tadeu Schmidt Formatura Valentina Schmidt

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