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Ídolo da Seleção Brasileira é internado em estado grave no Rio

Campeão da Copa do Mundo em 1970, ex-lateral Marco Antônio deu entrada em unidade hospitalar com quadro de saúde delicado

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 9 de abril de 2026 às 19:10

Revenda de ingressos chega a R$ 6 milhões para a final da Copa do Mundo de 2026
Taça da Copa do Mundo Crédito: Freepik

Um dos nomes históricos que integrou o elenco da Seleção Brasileira na conquista do terceiro título da Copa do Mundo deu entrada no Hospital Caxias D’Or, no Rio de Janeiro, em estado grave na última quarta-feira (8). Segundo informações do GE, se trata do ex-lateral Marco Antônio Feliciano.

De acordo com os relatos divulgados, o ex-atleta foi hospitalizado devido a complicações de saúde e a uma acentuada perda de peso.

Marco Antônio fez parte do lendário grupo que conquistou a Copa do Mundo de 1970, um dos cinco títulos do Brasil, única nação a conquistar o pentacampeonato. Além disso, ele vestiu a "amarelinha" em 52 partidas e marcou um gol.

O ex-jogador também disputou a Copa do Mundo de 1974, ocasião em que o Brasil encerrou sua participação em 4º lugar após perder para Polônia na disputa pela 3ª colocação. No cenário de clubes, Marco Antônio é ídolo do Fluminense, acumulando também passagens por Vasco, Bangu e Botafogo.

Seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026

México - País sede   por Reprodução / X
Estados Unidos - País sede  por Reprodução / Instagram
Canadá - País sede  por Reprodução / Instagram
Uzbequistão - Ásia  por Divulgação / Fifa
Japão - Ásia  por Reprodução / X
Irã - Ásia  por Reprodução / X
Jorndania - Ásia  por Reprodução / Instagram
Coreia do Sul - Ásia  por Reprodução / Instagram
Arábia Saudita - Ásia  por Reprodução/Saudi National Team
Qatar - Ásia por Divulgação
Australia - Ásia  por Reprodução / Instagram
Argentina - Améria do Sul  por Reprodução / X
Brasil - Améria do Sul  por Rafael Ribeiro / CBF
Equador - Améria do Sul  por Reprodução / Instagram
Colômbia - Améria do Sul  por Divulgação/Conmebol
Paraguai - América do Sul por Divulgação/Conmebol
Uruguai - Améria do Sul  por Divulgação/Seleção Uruguaia
Panamá - America central por Divulgação/CONCACAF
Curaçao - America central por Divulgação/CONCACAF
Curaçao - America central por Reprodução/Redes sociais
Gana - África  por Divulgação/BlackStars
Africa do Sul - África  por Divulgação/BafanaBafana
Tunísia - África  por Reprodução/Instagram
Marrocos - África  por Reprodução/FRMFReprodução/FRMF
Costa do Marfim - África  por Divulgação / FIF
Argélia - África  por Divulgação/@LesVerts
Cabo Verde - África  por Divulgação/Federação Caboverdiana de Futebol
Egito - África  por Divulgação/EFA
Senegal - África  por CAF/Reprodução
Austria - Europa por Reprodução/Redes sociais
Suíca - Europa por Reprodução/Redes sociais
Escócia - Europa por Reprodução/Redes sociais
Bélgica - Europa por Reprodução/Redes sociais
Espanha - Europa por Reprodução/Redes sociais
Portugal - Europa por Reprodução/Redes sociais
Noruega - Europa por Reprodução/Redes sociais
Holanda - Europa por Reprodução/Redes sociais
França- Europa por Reprodução/Redes sociais
Inglaterra - Europa por Reprodução/Redes sociais
Croácia - Europa por Reprodução/Redes sociais
Alemanha - Europa por Reprodução/Redes sociais
Nova Zelandia - Oceânia  por Reprodução / X
1 de 42
México - País sede   por Reprodução / X

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Tags:

Copa do Mundo Hospital Estado Grave

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