SAÚDE

Ídolo da Seleção Brasileira é internado em estado grave no Rio

Campeão da Copa do Mundo em 1970, ex-lateral Marco Antônio deu entrada em unidade hospitalar com quadro de saúde delicado

K Kamila Macedo

Publicado em 9 de abril de 2026 às 19:10

Taça da Copa do Mundo Crédito: Freepik

Um dos nomes históricos que integrou o elenco da Seleção Brasileira na conquista do terceiro título da Copa do Mundo deu entrada no Hospital Caxias D’Or, no Rio de Janeiro, em estado grave na última quarta-feira (8). Segundo informações do GE, se trata do ex-lateral Marco Antônio Feliciano.

De acordo com os relatos divulgados, o ex-atleta foi hospitalizado devido a complicações de saúde e a uma acentuada perda de peso.

Marco Antônio fez parte do lendário grupo que conquistou a Copa do Mundo de 1970, um dos cinco títulos do Brasil, única nação a conquistar o pentacampeonato. Além disso, ele vestiu a "amarelinha" em 52 partidas e marcou um gol.

O ex-jogador também disputou a Copa do Mundo de 1974, ocasião em que o Brasil encerrou sua participação em 4º lugar após perder para Polônia na disputa pela 3ª colocação. No cenário de clubes, Marco Antônio é ídolo do Fluminense, acumulando também passagens por Vasco, Bangu e Botafogo.