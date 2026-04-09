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Apresentadora do Globo de Ouro revela que 'meio que gosta' quando namorado se relaciona com outras mulheres

Nikki Glaser explicou, em entrevista ao podcast “Call Her Daddy”, como funciona o acordo com o parceiro e quais são os limites da relação

K Kamila Macedo

Publicado em 9 de abril de 2026 às 17:47

Em entrevista, Nikki Glaser explicou os termos de seu relacionamento de 13 anos com o produtor Chris Convy Crédito: Reprodução/ Youtube

Quem assistiu à cerimônia do Globo de Ouro pode se lembrar de uma apresentadora loira. A atriz e comediante Nikki Glaser comandou a premiação nas duas últimas edições, em 2025 e 2026, e já está confirmada para a próxima, em 2027. A artista, de 41 anos, abriu o jogo sobre sua vida romântica no podcast “Call Her Daddy”.

Nikki é comprometida com o produtor Chris Convy há 13 anos, em um relacionamento de idas e vindas desde 2013. Durante a conversa com Alexandra Cooper, anfitriã do programa, ela admitiu ter descoberto que “meio que gosta” quando sabe que o companheiro está se relacionando com outras mulheres.

“Em um relacionamento, eu realmente não me importo se meu namorado ficar com outras pessoas. Mas isso não é uma via de mão dupla. Eu não sou alguém que gosta de ficar com outras pessoas quando estou em um relacionamento. Eu realmente não ligo pra isso. Mas não me importo se a outra pessoa fizer. Na verdade, eu meio que gosto”, declarou Glaser.

Entre os temas abordados, a apresentadora também relembrou quando conheceu o namorado, em 2013. Ela disse que, na época, questionava Convy sobre as pessoas com quem ele se envolveu no passado: “Tipo: ‘Como você soube pela primeira vez que vocês gostavam um do outro?’ Eu adorava isso. Me deixava excitada pensar nele fazendo isso com outras garotas”.

Nikki continuou explicando que queria saber tudo e buscava detalhes das relações anteriores. “Então eu perguntava sobre todas as namoradas dele ou qualquer pessoa com quem ele tivesse ficado, todos os detalhes, e isso realmente funcionava como uma espécie de preliminar pra mim. Eu ficava excitada falando sobre isso”, destacou.

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Com o tempo, a dinâmica evoluiu. Ela contou que, quando as histórias antigas passaram a ficar desinteressantes, sugeriu que o namorado “arranjasse mais”. “Eu quero um cara que outras garotas queiram”, explicou seu raciocínio. Dessa forma, os dois estabeleceram um acordo: Convy precisa ser transparente com as outras mulheres sobre o pacto e deve evitar beijá-las na boca.

“Houve algumas coisas interessantes que foram divertidas pra mim ouvir e vivenciar, e também divertidas pra ele. É simplesmente do que eu gosto”, disse.

Sobre os limites, Glaser esclareceu na entrevista: “Se ele tiver uma conexão sexual com uma garota e usar proteção e apenas fizer sexo por uma noite, eu literalmente não me importaria com ele fazendo isso. Não sei por quê. Se ele assistisse ‘The Wire’ com ela, ou fizesse palavras cruzadas, ou trocasse memes e coisas assim, eu ficaria tipo: ‘Que p**** você está fazendo? Isso é coisa nossa’”.

“Traição emocional me machucaria”, confessou a comediante.