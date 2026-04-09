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Escritora de ‘A Empregada’ revela identidade secreta; saiba detalhes

Autora de best-sellers de suspense confessa que utilizava pseudônimo para conciliar carreira literária com a medicina

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 9 de abril de 2026 às 21:00

Freida McFadden é o pseudônimo de Sara Cohen
Freida McFadden é o pseudônimo de Sara Cohen Crédito: Reprodução/ Instagram

Como uma boa escritora de suspense, Freida McFadden, responsável pelo best-seller “A Empregada”, também guardava um segredo de seus leitores: sua verdadeira identidade. Em entrevista ao USA Today, a autora revelou que se chama Sarah Cohen e que, além de escrever livros, também atua como médica.

“Cheguei a um ponto da minha carreira em que estou cansada de ter que manter isso em segredo. Estou cansada de as pessoas debaterem se sou uma pessoa real ou se sou três homens”, diz McFadden, que já havia revelado anteriormente que o nome nas capas de suas obras era um pseudônimo. "Sou uma pessoa real, tenho uma identidade real e não tenho nada a esconder”, declarou.

Embora o rosto de Sarah Cohen não fosse um mistério total, com registros disponíveis em redes sociais, ela admitiu uma pequena diferença estética em relação à sua rotina nos hospitais. Na entrevista, a escritora contou que de fato usa óculos, mas que recorria a uma peruca porque, segundo ela, “não faço ideia de como arrumar meu cabelo”.

A escolha pelo pseudônimo “Freida McFadden” ocorreu como uma estratégia para separar a vida literária da profissional de saúde.

“Meu objetivo sempre foi manter isso em segredo até o momento em que eu estivesse pronta para me afastar da medicina, para que não fosse algo como todo mundo com quem eu trabalho descobrisse de repente e isso comprometesse minha capacidade de fazer meu trabalho”, explica.

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Além de A Empregada: conheça 15 livros de Freida McFadden para quem ama suspense psicológico

Atualmente, ela já reduziu a carga horária médica, tendo deixado o cargo em tempo integral em 2023: “Mas eu já me afastei do trabalho. Agora estou atendendo só uma ou duas vezes por mês”.

McFadden relatou que, em determinado momento, se sentiu sobrecarregada ao tentar conciliar as duas ocupações. Ela também admitiu que não conseguiu manter o sigilo dos colegas de profissão, mas que foi bem recebida pela equipe no hospital: “Eles foram muito gentis”. Segundo Freida, alguns eram fãs de seus livros e jamais desconfiaram da verdadeira identidade da colega.

Apesar da revelação, a autora garante sempre foi verdadeira em relação aos outros aspectos da sua vida: “Embora eu não tenha revelado meu nome verdadeiro até agora, sinto que sempre compartilhei a minha verdadeira essência e tudo o que contei a eles foi a verdade". 

"Mesmo que o nome seja uma surpresa, nada mais será. Sempre fui genuína com meus leitores”, concluiu.

O estilo que a consagrou envolve reviravoltas e finais intensos. A obra de maior sucesso da escritora é “A Empregada”, que acompanha Millie, uma mulher em busca de emprego que aceita trabalhar como doméstica na mansão do casal Winchester. A rotina com Nina, Andrew e a filha Cecília, no entanto, se revela menos perfeita do que parece. Além deste título, a série literária conta com “O Segredo da Empregada”, “A Empregada Está de Olho” e o conto “O Casamento da Empregada”, que se situa cronologicamente entre os dois últimos volumes.

15 livros de Freida McFadden além de A Empregada

O dentento, de Freida McFadden (Arqueiro). No primeiro dia de trabalho em uma prisão de segurança máxima, a enfermeira Brooke Sullivan aprende três regras cruciais: 1) tratar todos os detentos com respeito, 2) nunca revelar nenhuma informação pessoal e 3) jamais ser simpática demais com os presos. Ninguém sabe que Brooke já quebrou todas elas. por Divulgação
O namorado, de Freida McFadden (Record). Após muitos encontros ruins, Sydney Shaw finalmente conhece o homem perfeito: charmoso, médico e atencioso, chamado Tom. No entanto, uma série de assassinatos brutais de mulheres em encontros online chama a atenção da polícia.  por Divulgação
Nunca Minta, livro de Freida McFadden (Record). Quando Tricia e Ethan foram visitar a casa dos seus sonhos, eles não esperavam que os mistérios envolvendo o desaparecimento da antiga proprietária se tornariam seu maior pesadelo.  por Divulgação
A intrusa, de Freida McFadden (Record). Casey se prepara para enfrentar sozinha uma violenta tempestade em sua casa isolada no meio do nada quando, de repente, escuta um barulho no quintal. Lá fora, uma menina coberta de sangue e com um canivete na mão.  por Reprodução
Até o último de nós, de Freida McFadden (Arqueiro). Durante uma viagem para tentar salvar o casamento, Claire e um grupo de amigos se perdem em uma floresta isolada após o carro quebrar a caminho da pousada. O que seria férias vira um jogo mortal de perseguição — e apenas um deles voltará para casa. por Reprodução
O filho perfeito, de Freida McFadden (Arqueiro). Uma adolescente sumiu do bairro pacato onde moram, e a polícia suspeita do pior. O filho mais velho de Erika, Liam, foi a última pessoa a vê-la com vida. Erika sempre percebeu algo... diferente em Liam. Ela sabe que há algo perverso em seu filho preferido, algo muito além das aparências. por Reprodução
A sete chaves, de Freida McFadden (Arqueiro). Um dia, Nora fica sabendo que uma de suas pacientes foi assassinada. E o mais chocante: do mesmo modo único e terrível que o pai dela usava com suas vítimas. Alguém sabe quem Nora é e quer que ela pague por esse crime. por Reprodução
O acidente, de Freida McFadden (Record). Tegan tem 23 anos, está grávida de oito meses e está fugindo de um pesadelo, mas não imagina que o caminho que ela escolhe é apenas o começo de um destino ainda mais sombrio.  por Reprodução
A professora, de Freida McFadden (Record). Todos dizem que Eve tem uma vida boa. Ela tem um emprego estável, uma bela casa, um marido lindo... Tudo parece perfeito, como deveria ser. Mas nem tudo é como Eve gostaria que fosse. No ano anterior, um escândalo abalou o colégio onde ela leciona matemática.  por Reprodução
O segredo da empregada, de Freida McFadden (Arqueiro). Millie está de volta! A aguardada sequência de A empregada.Millie saiu da casa dos Winchesters e está mais uma vez procurando emprego. Agora o segredo que ela precisa proteger é mais sombrio ainda. por Reprodução
A empregada está de olho, de Freida McFadden (Arqueiro). O terceiro livro da série iniciada com A empregada. Cuidado com os seus vizinhos. Millie acreditava que havia deixado seus segredos mais sombrios para trás... por Reprodução
O casamento da empregada, de Freida McFadden (Arqueiro). Este conto se passa no longo intervalo entre O segredo da empregada e A empregada está de olho, segundo e terceiro livros da série, e pode ser lido após qualquer um dos dois. por Reprodução
A contadora, de Freida McFadden (Record). Dawn Schiff é uma pessoa estranha. Ela não consegue entender ironia, não tem nenhum amigo e seu dia é cronometrado. Por isso, quando Dawn não aparece no escritório numa manhã, sua colega Natalie fica surpresa. por Reprodução
A inquilina, de Freida McFadden (Record). Após ser demitido, Blake aluga um quarto de sua casa para Whitney, na esperança de resolver seus problemas financeiros. No entanto, eventos sinistros e sabotagens sugerem que a nova inquilina montou uma armadilha mortal. Será lançado em 2 de janeiro.  por Reprodução
A mulher em silêncio, de Freida McFadden (Arqueiro). Um casamento cheio de segredos e uma esposa incapaz de falar. O que fazer quando você quer desesperadamente falar, mas só consegue se exprimir através dos seus olhos? Será lançado em 6 de janeiro.  por Reprodução
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O dentento, de Freida McFadden (Arqueiro). No primeiro dia de trabalho em uma prisão de segurança máxima, a enfermeira Brooke Sullivan aprende três regras cruciais: 1) tratar todos os detentos com respeito, 2) nunca revelar nenhuma informação pessoal e 3) jamais ser simpática demais com os presos. Ninguém sabe que Brooke já quebrou todas elas. por Divulgação

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