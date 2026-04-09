LITERATURA

Escritora de ‘A Empregada’ revela identidade secreta; saiba detalhes

Autora de best-sellers de suspense confessa que utilizava pseudônimo para conciliar carreira literária com a medicina

K Kamila Macedo

Publicado em 9 de abril de 2026 às 21:00

Freida McFadden é o pseudônimo de Sara Cohen Crédito: Reprodução/ Instagram

Como uma boa escritora de suspense, Freida McFadden, responsável pelo best-seller “A Empregada”, também guardava um segredo de seus leitores: sua verdadeira identidade. Em entrevista ao USA Today, a autora revelou que se chama Sarah Cohen e que, além de escrever livros, também atua como médica.

“Cheguei a um ponto da minha carreira em que estou cansada de ter que manter isso em segredo. Estou cansada de as pessoas debaterem se sou uma pessoa real ou se sou três homens”, diz McFadden, que já havia revelado anteriormente que o nome nas capas de suas obras era um pseudônimo. "Sou uma pessoa real, tenho uma identidade real e não tenho nada a esconder”, declarou.

Embora o rosto de Sarah Cohen não fosse um mistério total, com registros disponíveis em redes sociais, ela admitiu uma pequena diferença estética em relação à sua rotina nos hospitais. Na entrevista, a escritora contou que de fato usa óculos, mas que recorria a uma peruca porque, segundo ela, “não faço ideia de como arrumar meu cabelo”.

A escolha pelo pseudônimo “Freida McFadden” ocorreu como uma estratégia para separar a vida literária da profissional de saúde.

“Meu objetivo sempre foi manter isso em segredo até o momento em que eu estivesse pronta para me afastar da medicina, para que não fosse algo como todo mundo com quem eu trabalho descobrisse de repente e isso comprometesse minha capacidade de fazer meu trabalho”, explica.

Atualmente, ela já reduziu a carga horária médica, tendo deixado o cargo em tempo integral em 2023: “Mas eu já me afastei do trabalho. Agora estou atendendo só uma ou duas vezes por mês”.

McFadden relatou que, em determinado momento, se sentiu sobrecarregada ao tentar conciliar as duas ocupações. Ela também admitiu que não conseguiu manter o sigilo dos colegas de profissão, mas que foi bem recebida pela equipe no hospital: “Eles foram muito gentis”. Segundo Freida, alguns eram fãs de seus livros e jamais desconfiaram da verdadeira identidade da colega.

Apesar da revelação, a autora garante sempre foi verdadeira em relação aos outros aspectos da sua vida: “Embora eu não tenha revelado meu nome verdadeiro até agora, sinto que sempre compartilhei a minha verdadeira essência e tudo o que contei a eles foi a verdade".

"Mesmo que o nome seja uma surpresa, nada mais será. Sempre fui genuína com meus leitores”, concluiu.

O estilo que a consagrou envolve reviravoltas e finais intensos. A obra de maior sucesso da escritora é “A Empregada”, que acompanha Millie, uma mulher em busca de emprego que aceita trabalhar como doméstica na mansão do casal Winchester. A rotina com Nina, Andrew e a filha Cecília, no entanto, se revela menos perfeita do que parece. Além deste título, a série literária conta com “O Segredo da Empregada”, “A Empregada Está de Olho” e o conto “O Casamento da Empregada”, que se situa cronologicamente entre os dois últimos volumes.