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‘A Empregada’ ganha sequência com estreia prevista para 2027

Sydney Sweeney retorna ao papel de Millie; lançamento está agendado para 17 de dezembro

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 30 de março de 2026 às 20:25

Sydney Sweeney em A Empregada
Sydney Sweeney em A Empregada Crédito: divulgação

A sequência da adaptação homônima do livro “A Empregada”, de Freida McFadden, foi confirmada nesta segunda-feira (30). A informação foi divulgada pela produtora Lionsgate, com previsão de estreia para o dia 17 de dezembro de 2027. Sydney Sweeney retornará ao papel da protagonista Millie, e a continuação levará o nome do segundo volume da trilogia: “O Segredo da Empregada”.

Entre os novos nomes confirmados para o próximo longa está Kirsten Dunst. Michele Morrone, que interpreta Enzo, também retorna ao elenco. Até o momento, não há confirmação sobre a volta de Brandon Sklenar e Amanda Seyfried nos papéis de Andrew e Nina Winchester, devido ao desfecho de seus personagens no primeiro filme.

No entanto, em entrevista à Variety, Amanda declarou que estaria de volta para uma continuação: "Eu só aceitei participar porque minha história termina aqui, mas eles sabem que, se fizerem outro, eu estarei nele”.

"A Empregada" é uma adaptação dos livros de Freida McFadden

Sydney Sweeney em A Empregada por divulgação
A empregada, filme baseado no livro homônimo de Freida McFadden, fez sua estreia oficial nos cinemas no dia 1º de janeiro por Divulgação
A Empregada – Freida McFadden: Sombrio, psicológico, cheio de segredos e reviravoltas - energia escorpiana pura. por Divulgação
O segredo da empregada, de Freida McFadden (Arqueiro) por Reprodução
O casamento da empregada, de Freida McFadden (Arqueiro) por Reprodução
A empregada está de olho, de Freida McFadden (Arqueiro) por Reprodução
Freida McFadden, autora de livros de suspense como A Empregada e Nunca Minta por Divulgação
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Sydney Sweeney em A Empregada por divulgação

O filme é uma adaptação da obra de Freida McFadden e acompanha Millie, uma mulher em busca de emprego que aceita trabalhar como empregada doméstica na mansão do casal Winchester. A família é composta por Nina, Andrew e a filha Cecilia, mas a rotina no local revela não ser tão perfeita quanto parece. Além de “O Segredo da Empregada”, a série literária conta com o título “A Empregada Está de Olho” e o conto “O Casamento da Empregada”, que se passa entre os últimos volumes.

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