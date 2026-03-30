CINEMA

‘A Empregada’ ganha sequência com estreia prevista para 2027

Sydney Sweeney retorna ao papel de Millie; lançamento está agendado para 17 de dezembro

K Kamila Macedo

Publicado em 30 de março de 2026 às 20:25

Sydney Sweeney em A Empregada Crédito: divulgação

A sequência da adaptação homônima do livro “A Empregada”, de Freida McFadden, foi confirmada nesta segunda-feira (30). A informação foi divulgada pela produtora Lionsgate, com previsão de estreia para o dia 17 de dezembro de 2027. Sydney Sweeney retornará ao papel da protagonista Millie, e a continuação levará o nome do segundo volume da trilogia: “O Segredo da Empregada”.

Entre os novos nomes confirmados para o próximo longa está Kirsten Dunst. Michele Morrone, que interpreta Enzo, também retorna ao elenco. Até o momento, não há confirmação sobre a volta de Brandon Sklenar e Amanda Seyfried nos papéis de Andrew e Nina Winchester, devido ao desfecho de seus personagens no primeiro filme.

No entanto, em entrevista à Variety, Amanda declarou que estaria de volta para uma continuação: "Eu só aceitei participar porque minha história termina aqui, mas eles sabem que, se fizerem outro, eu estarei nele”.

"A Empregada" é uma adaptação dos livros de Freida McFadden 1 de 7

O filme é uma adaptação da obra de Freida McFadden e acompanha Millie, uma mulher em busca de emprego que aceita trabalhar como empregada doméstica na mansão do casal Winchester. A família é composta por Nina, Andrew e a filha Cecilia, mas a rotina no local revela não ser tão perfeita quanto parece. Além de “O Segredo da Empregada”, a série literária conta com o título “A Empregada Está de Olho” e o conto “O Casamento da Empregada”, que se passa entre os últimos volumes.