JARDINAGEM

A planta que cresce fácil em vaso e entrega proteína, ferro e cálcio em folhas fáceis de colher

A ora-pro-nóbis virou queridinha da alimentação natural porque cresce com poucos cuidados e concentra nutrientes importantes para o corpo



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 28 de maio de 2026 às 15:15

Ora-pro-nóbis cresce bem em vasos fundos e pode render folhas frescas mesmo em espaços pequenos Crédito: Ilustração gerada por IA

Um vaso fundo, algumas horas de sol e uma muda que quase não dá trabalho podem transformar a varanda em uma pequena fonte de folhas nutritivas. É esse o apelo da ora-pro-nóbis, planta resistente, antiga na culinária brasileira e cada vez mais procurada por quem busca alimentos simples, naturais e fáceis de cultivar em casa.

Por trás da aparência comum, a espécie concentra proteínas vegetais, fibras, ferro e cálcio. Também reúne vitamina C, zinco e compostos antioxidantes, combinação que ajuda a explicar por que essa PANC, sigla para Planta Alimentícia Não Convencional, ganhou espaço entre nutricionistas e adeptos da alimentação natural.

Folha antiga, fama nova

Muito antes de virar assunto em dietas mais naturais, a ora-pro-nóbis já aparecia em receitas tradicionais no Brasil, especialmente em Minas Gerais.

Seu nome vem do latim e significa “rogai por nós”. A história popular mais conhecida liga a planta aos muros das igrejas, onde crescia com facilidade e era colhida discretamente por moradores depois das missas.

Essa relação com a comida caseira nunca desapareceu, mas ganhou outro peso nos últimos anos. O que antes era visto como ingrediente regional passou a ser valorizado pelo teor nutritivo das folhas.

Proteínas vegetais participam da manutenção dos tecidos do corpo. Fibras ajudam no funcionamento intestinal e aumentam a sensação de saciedade. Ferro e cálcio completam a lista de nutrientes importantes, com papel na preservação de ossos e músculos.

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Por que nutre tanto

A força da ora-pro-nóbis está na soma dos nutrientes, não em um único componente. As folhas carregam minerais, fibras e proteínas em uma planta que cresce com facilidade e pode ser colhida em casa após poucas semanas de cultivo.

Vitamina C, zinco e antioxidantes também entram nessa composição. Esse conjunto contribui para o fortalecimento do sistema imunológico e favorece a recuperação do organismo.

Consumida com regularidade dentro de uma rotina alimentar equilibrada, a planta pode ajudar na prevenção da anemia. Isso ocorre porque seus nutrientes participam da produção de hemoglobina e da regeneração celular.

Como plantar em vaso

Poucas plantas combinam tanta resistência com um cultivo tão simples. A ora-pro-nóbis suporta períodos de seca, cresce rápido quando recebe sol direto e se adapta bem a diferentes ambientes.

Mesmo quem mora em apartamento consegue plantar. O segredo está em escolher um vaso fundo, preparar uma boa drenagem e evitar excesso de água.

Pedras ou argila expandida devem formar a primeira camada no fundo do recipiente. Depois, a terra pode ser misturada com composto orgânico e um pouco de areia, para deixar o solo fértil sem reter água demais.

Na hora do plantio, parte do galho ou da muda fica enterrada, enquanto algumas folhas permanecem para fora. A primeira rega deve ser leve, apenas para assentar a terra ao redor da planta; tomar sol por algumas horas ao dia faz diferença.

Podas pequenas nas pontas estimulam novos brotos e deixam a ora-pro-nóbis mais produtiva. Seguindo esse cuidado básico, as folhas frescas costumam aparecer em quantidade suficiente para colheita em cerca de dois a três meses.

Cuidados que ajudam

Resistente não significa indestrutível. Solo encharcado pode prejudicar as raízes, por isso a rega precisa acompanhar a umidade da terra.

Nos períodos mais secos, molhar algumas vezes por semana costuma funcionar bem. Antes de repetir a rega, vale tocar ou observar o solo para evitar acúmulo de água.

Adubação orgânica feita de tempos em tempos melhora o desenvolvimento da planta. Cascas de frutas, húmus de minhoca e compostos naturais são opções simples para enriquecer a terra.

Há também um cuidado físico importante: a ora-pro-nóbis tem espinhos. Luvas ajudam a evitar machucados durante podas ou no manuseio dos galhos maiores.

Com espaço para crescer, a planta se transforma em uma trepadeira vigorosa. Muros e cercas servem bem como apoio para conduzir os ramos.

Na cozinha

Sabor suave é uma das vantagens da ora-pro-nóbis. As folhas entram nas receitas sem dominar o prato e combinam com preparos simples do dia a dia.

Refogada com alho e cebola, a planta ganha um uso rápido e tradicional. Também pode ir para omeletes, sopas, tortas, massas e farofas. Crua, funciona em saladas. Batida em sucos verdes, reforça receitas caseiras mais nutritivas.

Em pratos quentes, o melhor é acrescentar as folhas apenas nos minutos finais. Esse cuidado ajuda a preservar melhor os nutrientes e mantém a textura mais agradável.