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Saiba quem interpretará Robinho na nova temporada de 'Tremembé'

Após recorde de audiência na estreia, segunda temporada de 'Tremembé' terá Ícaro Silva no papel de Robinho

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 10 de abril de 2026 às 20:42

Robinho
Robinho Crédito: Reprodução

O ator Ícaro Silva foi escalado para interpretar o ex-jogador Robinho na segunda temporada da série “Tremembé”. O ex-atleta cumpriu pena na unidade paulista até novembro de 2025 quando, após a repercussão da estreia da obra, solicitou transferência para outro presídio. Os novos episódios deverão manter o formato original, revivendo histórias inspiradas em detentos de casos com grande repercussão nacional. As gravações estão previstas para começar em breve, embora a data de lançamento não tenha sido divulgada. As informações são do Metrópoles.

Ícaro Silva deve ser anunciado oficialmente em breve. O ator, que já segue a roteirista e produtora da série, Vera Egito, nas redes sociais, publicou registros recentes de mudanças no visual, detalhe interpretado como parte da caracterização para o personagem. Além da trama de Robinho, a nova temporada deve retratar o caso do empresário Thiago Brennand, que será vivido por João Vicente de Castro.

“Tremembé” estreou no Prime Video em 31 de outubro de 2025 e se tornou a produção de maior audiência da história da plataforma no Brasil, superando o recorde de “Cangaço Novo”. Em cinco episódios, a obra explora o cotidiano da unidade prisional no interior de São Paulo.

Entre os nomes retratados na primeira temporada estão Suzane von Richthofen (Marina Ruy Barbosa), Elize Matsunaga (Carol Garcia), os irmãos Cravinhos (Felipe Simas e Kelner Macêdo), o casal Nardoni (Lucas Oradovschi e Bianca Comparato) e Roger Abdelmassih (Anselmo Vasconcelos).

Quem é quem na série Tremembé

Marina Ruy Barbosa é Suzane von Richthofen por Reprodução
Felipe Simas é Daniel Cravinhos na série Tremembé, do Prime Video por divulgação
Kelner Macêdo como Christian Cravinhos na série Tremembé por Divulgação/Prime Video
Lucas Oradovschi é Alexandre Nardoni por Reprodução
Bianca Comparato é Anna Carolina Jatobá por Reprodução
Letícia Rodrigues é Sandrão por Divulgação (Primie Video) | Reprodução (Redes Sociais)
Carol Garcia é Elize Matsunaga  por divulgação
1 de 7
Marina Ruy Barbosa é Suzane von Richthofen por Reprodução

Relembre o crime

Sentenciado por participação em um estupro coletivo ocorrido na Itália, em 2013, o ex-atleta Robinho cumpre pena de nove anos de prisão. O crime, praticado contra uma jovem de 23 anos em Milão, teve o envolvimento de amigos do jogador e as investigações apontam que a vítima estava alcoolizada e incapaz de se defender da agressão.

Robinho foi condenado em 2017, recorreu a decisão, mas foi considerado culpado em todas as instâncias. O caso foi transferido para a jurisdição brasileira, sendo homologado pelo STJ em março de 2024. Inicialmente alocado na Penitenciária de Tremembé, conhecida como o "presídio dos famosos", o ex-jogador solicitou transferência no final de 2025, sendo encaminhado em novembro para o Centro de Ressocialização de Limeira.

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Tremembé Robinho

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