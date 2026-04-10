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Netflix cancela produção de filme após estrela de ‘Stranger Things’ sair do projeto

Millie Bobby Brown protagonizaria “Perfect”, cinebiografia sobre a trajetória de superação da ginasta olímpica Kerri Strug

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 10 de abril de 2026 às 19:59

Millie Bobby Brown esteve no Brasil para divulgar filme The Eletric State
Millie Bobby Brown atualmente tem 22 anos  Crédito: Reprodução/Instagram

A Netflix cancelou a produção do longa-metragem “Perfect”, cinebiografia da ginasta norte-americana Kerri Strug. A decisão ocorreu após a saída de Millie Bobby Brown, a Onze de “Stranger Things”, que interpretaria a protagonista. De acordo com o Deadline, a atriz teria deixado o elenco devido a divergências criativas com os produtores.

Millie não foi a única a sair da equipe do projeto. Originalmente, Gia Coppola assinaria a direção ao lado do roteirista Ronnie Sandahl, mas a cineasta abandonou o posto no início de 2025, sendo substituída por Cate Shortland antes do cancelamento definitivo.

O filme narraria a trajetória de Strug rumo aos Jogos Olímpicos de Verão de 1996, integrando a equipe feminina dos Estados Unidos. O grupo ficou eternizado como as “Sete Magníficas” ao conquistar a inédita medalha de ouro por equipes para o país.

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi anunciaram chegada da filha por Reprodução/Instagram
Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi por Reprodução/Instagram
Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi por Reprodução/Instagram
Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi por Reprodução/Instagram
Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi por Reprodução/Instagram
Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi por Reprodução/Instagram
Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi por Reprodução/Instagram
Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi por Reprodução/Instagram
Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi por Reprodução/Instagram
Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi por Reprodução/Instagram
Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi por Reprodução/Instagram
Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi por Reprodução/Instagram
Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi por Reprodução/Instagram
Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi por Reprodução/Instagram
Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi por Reprodução/Instagram
Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi por Reprodução/Instagram
Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi por Reprodução/Instagram
Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi por Reprodução/Instagram
Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi por Reprodução/Instagram
Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi por Reprodução/Instagram
Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi por Reprodução/Instagram
Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi por Reprodução/Instagram
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Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi anunciaram chegada da filha por Reprodução/Instagram

A ginasta entrou para a história do esporte aos 18 anos por um feito de resiliência. Mesmo lesionada, ela exerceu um papel crucial na vitória americana ao executar um salto sobre o cavalo decisivo enquanto sentia fortes dores. O momento se tornou emblemático quando, após uma aterrissagem que garantiu a vitória da equipe americana, ela precisou ser amparada pelo seu treinador Bela Karolyi.

A cena da atleta sendo carregada para fora do tablado é considerada uma das mais marcantes na história da ginástica. Durante a premiação, Kerri subiu ao pódio com o auxílio de seu técnico para receber o ouro. Na época, ela virou uma constante presença em programas de televisão.

Após se aposentar das competições, Kerri Strug seguiu carreira na educação como professora do ensino fundamental e ocupou cargos no governo dos Estados Unidos, com passagens pela Casa Branca e pelo Departamento de Justiça.

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