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Larissa Manoela relembra acidente grave em set de novela: 'Eu quase morri'

Atriz detalhou queda de cavalo durante as gravações de “Cúmplices de um Resgate”

Kamila Macedo

Publicado em 12 de maio de 2026 às 19:53

Larissa Manoela sofreu acidente em 2015 Crédito: Reprodução/Instagram

Larissa Manoela compartilhou um momento delicado vivido durante as gravações da novela “Cúmplices de um Resgate”, do SBT, quando tinha 14 anos. Em entrevista ao canal Diva Depressão, a atriz revelou que, durante uma das diárias do folhetim em que interpretava gêmeas, sofreu uma queda de cavalo. Na ocasião, ela bateu a cabeça e precisou ser hospitalizada com urgência.

"Eu quase morri. Vou pesar [o clima]. Caí do cavalo, gravando 'Cúmplices de um Resgate'. O cavalo disparou comigo em cima. Eu sou do Paraná e fui criada com cavalos”, relembrou a atriz sobre o acidente, ocorrido durante as gravações dos primeiros episódios. Na época, ela foi levada inicialmente para a Santa Casa de Atibaia, cidade onde ocorriam as filmagens, e posteriormente transferida para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Em “Cúmplices de um Resgate”, a atriz dava vida às gêmeas Manuela e Isabela, que, separadas na maternidade, descobrem a existência uma da outra por acaso e decidem trocar de lugar.

Larissa Manoela 1 de 9

Larissa relatou que o episódio foi mais grave do que o esperado: "Eu estava com suspeita de traumatismo craniano e lesão na cervical". A atriz atribuiu sua recuperação a um “anjo da guarda”.

"Abri a cabeça e estava com essa suspeita. Graças a Deus, foi só entre o crânio e o couro cabeludo. Ficou com um inchaço porque eles fecharam e depois tive que ordenhar [a cabeça], tive que tirar o sangue pisado”, explicou sobre o diagnóstico e o tratamento.

Devido à gravidade, Larissa precisou de um período de repouso, o que interrompeu temporariamente sua participação no set. No entanto, sua recuperação ocorreu a tempo de retomar os trabalhos e garantir o cronograma de lançamento da produção.