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Maíra Cardi defende filho após críticas ao corpo e especulações sobre ele ser gay: ‘É mais delicado’

Influenciadora refletiu sobre ‘juízes da internet’

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 12 de maio de 2026 às 20:07

Lucas Cardi casou recentemente com influenciadora digital
Lucas Cardi casou recentemente com influenciadora digital Crédito: Reprodução | Instagram

No Tribunal das Redes Sociais o julgado da vez foi Lucas Cardi, filho da influenciadora Maíra Cardi, e como boa mãe leoa, ela não deixou o caso passar batido. O jovem virou alvo de vários ataques gordofóbicos e questionamentos sobre sua sexualidade após um vídeo publicado pela namorada, Thuani Todeschini, viralizar em páginas de fofoca.

A influenciadora contou que foi alertada por seguidores já que estava afastada das redes sociais para cuidar da saúde da filha caçula, Eloá.

Lucas Cardi

Lucas Cardi é filho de Maíra Cardi por Reprodução | Instagram
Lucas Cardi é filho de Maíra Cardi por Reprodução | Instagram
Lucas Cardi é filho de Maíra Cardi por Reprodução | Instagram
Lucas Cardi é filho de Maíra Cardi por Reprodução | Instagram
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Lucas Cardi é filho de Maíra Cardi por Reprodução | Instagram

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“Se sai da minha boca, ou do Thiago [Nigro], a palavra ‘gordo’ ou ‘gay’, nossa senhora, as pessoas iam queimar a gente vivo. Agora, quando é para as pessoas trazerem para nós o xingamento, está tudo bem”, disse Maíra.

Maíra explicou que Lucas sempre conviveu com mais mulheres ao redor, o que moldou sua personalidade afetuosa, traço que é socialmente atrelado a homens homossexuais. “Meu filho é um doce. É mais delicado, leal e companheiro. As pessoas muitas vezes acham que ele é delicado e educado demais”, defendeu a influenciadora.

Antes e depois de Lucas Cardi
Antes e depois de Lucas Cardi Crédito: Reprodução | Instagram

Antes da defesa da mãe, Lucas tinha gravado um vídeo ao lado de Thuani. “As pessoas que falam isso normalmente tem uma dor própria. Isso não me machuca, no máximo eu fico com dó”, disse Lucas.

O que é o Tribunal das Redes?

O Tribunal das Redes é um fenômeno social em que usuários da internet agem como juízes, condenando comportamentos em um tribunal digital rápido, muitas vezes sem defesa ou processo.

Essa cultura transforma o ambiente online em um espaço de linchamento virtual, equilibrando a liberdade de expressão com o linchamento e a responsabilização.

Tags:

Maíra Cardi Lucas Cardi

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