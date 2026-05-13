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Oscar 2027 define apresentador da cerimônia; veja quem comandará premiação

Conan O’Brien seguirá à frente do maior prêmio do cinema pelo terceiro ano consecutivo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 13 de maio de 2026 às 14:55

Indicações do Oscar começam nesta quarta-feira (22)
Indicações do Oscar começam nesta quarta-feira (22) Crédito: Reprodução | Academy of Motion Picture Arts and Sciences

A Oscar 2027 já definiu quem será o apresentador da próxima cerimônia. O humorista e apresentador Conan O'Brien foi confirmado no comando da premiação pelo terceiro ano consecutivo.

O anúncio foi feito nesta terça-feira (12) pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Os maiores vencedores do Oscar

Walt Disney: 26 (animação) por Divulgação
Katharine Hepburn: 4 (melhor atriz) por Divulgação
Cedric Gibbons: 11 (arte) por Divulgação
Alexander Farciot Edouart: 10 (efeitos visuais) por Divulgação
Alfred Newman: 9 (trilha sonora) por Divulgação
Dennis Muren: 9 (afeitos visuais) por Divulgação
Edith Head: 8 (figurino) por Divulgação
Daniel Day-Lewis: 3 (melhor ator) por Divulgação
Richard Edlund: 8 (efeitos visuais) por Divulgação
Alan Menken: 8 (música) por Divulgação
1 de 10
Walt Disney: 26 (animação) por Divulgação

Além de Conan O’Brien, a organização também confirmou parte da equipe responsável pela produção do evento.

Raj Kapoor e Katie Mullan retornarão como produtores da cerimônia pelo quarto ano seguido, enquanto Jeff Ross e Mike Sweeney seguem como produtores executivos pelo terceiro ano consecutivo.

O Oscar 2027 está marcado para acontecer em 14 de março de 2027.

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A cerimônia será uma das últimas transmitidas pela ABC e pela plataforma Hulu. A partir de 2029, a transmissão passará a ser feita pelo YouTube.

Nos últimos anos, Conan O’Brien recebeu elogios por conduzir a premiação com humor mais leve e dinâmico, em meio às tentativas da Academia de renovar a audiência do evento.

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