Oscar 2027 define apresentador da cerimônia; veja quem comandará premiação

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Fernanda Varela
Publicado em 13 de maio de 2026 às 14:55
A Oscar 2027 já definiu quem será o apresentador da próxima cerimônia. O humorista e apresentador Conan O'Brien foi confirmado no comando da premiação pelo terceiro ano consecutivo.
O anúncio foi feito nesta terça-feira (12) pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.
Os maiores vencedores do Oscar
Além de Conan O’Brien, a organização também confirmou parte da equipe responsável pela produção do evento.
Raj Kapoor e Katie Mullan retornarão como produtores da cerimônia pelo quarto ano seguido, enquanto Jeff Ross e Mike Sweeney seguem como produtores executivos pelo terceiro ano consecutivo.
O Oscar 2027 está marcado para acontecer em 14 de março de 2027.
A cerimônia será uma das últimas transmitidas pela ABC e pela plataforma Hulu. A partir de 2029, a transmissão passará a ser feita pelo YouTube.
Nos últimos anos, Conan O’Brien recebeu elogios por conduzir a premiação com humor mais leve e dinâmico, em meio às tentativas da Academia de renovar a audiência do evento.