Após perder 26kg, Suzanna Freitas revela início do emagrecimento 'na força do ódio'

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Giuliana Mancini
Publicado em 29 de abril de 2026 às 07:15
Suzanna Freitas, de 25 anos, abriu o jogo sobre o processo de emagrecimento que a levou a perder 26 kg e surpreendeu ao definir a motivação inicial como "tóxica". Filha de Kelly Key, a influenciadora usou o Instagram, na terça-feira (28), para relembrar como começou sua jornada e o impacto da baixa autoestima naquele momento.
Segundo Suzanna, o ponto de partida foi marcado por um sentimento de revolta consigo mesma. "Comecei a treinar na força do ódio. Já estava decidida. Uma vez eu falei comigo mesma no espelho: 'Se as palavras têm poder, elas vão profetizar agora na minha vida. A gente não vai mais viver essa situação'. Era terrível pra mim, por vários motivos, não era só por estar acima do peso, era porque eu não me sentia suficiente pra absolutamente nada", afirmou.
Suzanna Freitas
A forma como se vestia também refletia esse desconforto. "Minha autoestima estava completamente abalada, e as roupas eram todas muito bem arquitetadas, muito planejadas, às vezes estava um calor e eu de blusão, de blazer, de moletom. Praia, então, piscina... terrível. Eu achava que eu não gostava de praia e piscina, e eu descobri que eu gosto. Eu não gostava de como eu me sentia quando eu estava lá. Isso estava tava me abalando de várias formas", contou.
Ela também revelou que evitava registros fotográficos por insegurança. "Comecei a ter vários problemas de insegurança. Não gostava de tirar foto, queria que todo mundo apagasse todas as fotos. Distraída, então, 'apaga agora'! Era um desespero, e isso não é legal, sabe? Eu não estava bem", disse.
Suzanna Freitas atualmente
A mudança veio quando decidiu priorizar a própria qualidade de vida. "Eu merecia viver com mais qualidade. Comecei a encarar como um compromisso inegociável comigo mesma. E aí depois que você vai pegando o hábito, realmente vai ficando muito mais fácil. Mas no início, foi na força do ódio, sim. Foi de revolta. Eu falei 'Não admito que eu me sinta assim. O que que eu tenho que fazer pra me sentir melhor?'. E aí, gente, cada um faz o que achar melhor da sua vida", concluiu.