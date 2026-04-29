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Após perder 26kg, Suzanna Freitas revela início do emagrecimento 'na força do ódio'

Filha de Kelly Key admitiu motivação "tóxica" no começo e detalhou virada na relação com o próprio corpo

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de abril de 2026 às 07:15

Antes e depois de Suzanna Freitas Crédito: Reprodução/Instagram

Suzanna Freitas, de 25 anos, abriu o jogo sobre o processo de emagrecimento que a levou a perder 26 kg e surpreendeu ao definir a motivação inicial como "tóxica". Filha de Kelly Key, a influenciadora usou o Instagram, na terça-feira (28), para relembrar como começou sua jornada e o impacto da baixa autoestima naquele momento.

Segundo Suzanna, o ponto de partida foi marcado por um sentimento de revolta consigo mesma. "Comecei a treinar na força do ódio. Já estava decidida. Uma vez eu falei comigo mesma no espelho: 'Se as palavras têm poder, elas vão profetizar agora na minha vida. A gente não vai mais viver essa situação'. Era terrível pra mim, por vários motivos, não era só por estar acima do peso, era porque eu não me sentia suficiente pra absolutamente nada", afirmou.

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A forma como se vestia também refletia esse desconforto. "Minha autoestima estava completamente abalada, e as roupas eram todas muito bem arquitetadas, muito planejadas, às vezes estava um calor e eu de blusão, de blazer, de moletom. Praia, então, piscina... terrível. Eu achava que eu não gostava de praia e piscina, e eu descobri que eu gosto. Eu não gostava de como eu me sentia quando eu estava lá. Isso estava tava me abalando de várias formas", contou.

Ela também revelou que evitava registros fotográficos por insegurança. "Comecei a ter vários problemas de insegurança. Não gostava de tirar foto, queria que todo mundo apagasse todas as fotos. Distraída, então, 'apaga agora'! Era um desespero, e isso não é legal, sabe? Eu não estava bem", disse.

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