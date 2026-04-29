Como é a mansão de Maiara e Maraisa perto de aeroporto usada para facilitar rotina de shows

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Heider Sacramento
Publicado em 29 de abril de 2026 às 06:00
Entre aeroportos, palcos e estradas, Maiara e Maraisa encontraram uma forma prática de desacelerar. As irmãs abriram as portas da mansão onde vivem parte da rotina em Mairinque e explicaram por que escolheram o imóvel: logística.
A propriedade fica próxima a um aeroporto, detalhe que mudou completamente o dia a dia da dupla. Depois de shows em diferentes cidades, elas conseguem pousar e chegar em casa poucos minutos depois, algo valioso para quem vive uma agenda apertada.
“É uma casa base. Ela acaba sendo um ponto de logística muito porque fica aqui em Mairinque. A gente consegue descer com nosso avião aqui do lado. Então, em cinco minutos, a gente já está dentro de casa”, contou Maiara no programa Em Família com Eliana.
Mansão de Maiara e Maraisa
Apesar de ter sido pensada como base operacional, a mansão de Maiara e Maraisa reúne características de residência definitiva. A área social aposta em conceito aberto, decoração sóbria e ambientes integrados com vista para a piscina e o verde ao redor.
O imóvel ainda conta com espaço de lazer completo: mesa de bilhar, rede externa para descanso, academia particular e área reservada para fogueira e encontros com amigos.
A mansão aparece em um momento movimentado da carreira das cantoras. Donas de sucessos como “10%” e “Medo Bobo”, as irmãs seguem entre os principais nomes do sertanejo e vivem nova etapa profissional com projetos inéditos e agenda intensa de apresentações dentro e fora do Brasil.