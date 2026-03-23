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Cantora vive sozinha em castelo com 12 gatos e rotina discreta chama atenção

Ícone da música new age, Enya mantém uma vida longe dos holofotes

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de março de 2026 às 09:28

A cantora Enya
A cantora Enya Crédito: Reprodução

A cantora Enya voltou a chamar atenção por seu estilo de vida discreto e bastante reservado. Aos 64 anos, a artista vive sozinha em um castelo na Irlanda, na companhia de 12 gatos, segundo reportagem recém-publicada pelo jornal britânico Daily Mail. Um dos maiores nomes da música new age, ela segue longe da exposição pública e mantém uma rotina cercada de privacidade.

Dona de uma carreira marcada por enorme sucesso comercial, Enya vendeu mais de 80 milhões de discos ao longo da trajetória e se consolidou como uma das vozes mais conhecidas do gênero. Ao longo dos anos, ela também acumulou quatro prêmios Grammy e teve o nome lembrado no Oscar por "May It Be", canção da trilha de "O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel", indicada em 2002 na categoria de Melhor Canção Original.

Enya

A cantora Enya (de saia branca) em evento de dança na Irlanda em maio de 2025 por Reprodução
A capa de Enya, primeiro disco da cantora Enya, lançado em fevereiro de 1987 por Reprodução
A cantora Enya por Reprodução
A capa de Dark Sky Island (2015), oitavo e mais recente disco da cantora Enya por Reprodução
A cantora Enya por Reprodução
A cantora Enya por Reprodução
A cantora Enya por Reprodução
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A cantora Enya (de saia branca) em evento de dança na Irlanda em maio de 2025 por Reprodução

O trabalho mais recente de estúdio de Enya é o álbum "Dark Sky Island", lançado em 2015. Desde então, a artista tem mantido um perfil ainda mais reservado.

A cantora mora em Manderley Castle, em Killiney, ao sul de Dublin. A propriedade foi comprada por ela em 1997 por 2,5 milhões de libras (R$ 17,78 milhões) e ficou conhecida tanto pelo visual imponente quanto pelas medidas extras de segurança instaladas ao longo do tempo. Em entrevista antiga ao The Guardian, Enya declarou: "Por fora, é muito um castelo, mas por dentro é realmente um lar. Na verdade, é um castelo bem pequeno, e eu me apaixonei por ele".

Segundo o Daily Mail, o imóvel "possui vistas deslumbrantes do Mar da Irlanda", e a propriedade é vizinha do músico Bono Vox, vocalista do U2.

Reclusa, Enya faz raríssimas aparições públicas. Reportagens recentes destacam justamente o mistério em torno da vida pessoal da artista, que nunca se casou nem teve filhos e praticamente não costuma socializar. Mesmo com o enorme sucesso internacional, ela segue como uma das figuras mais discretas da música pop. Ela foi clicada em maio de 2025 em um festival de dança de Dublin. Antes disso, sua última aparição pública havia sido no Prêmio Grammy de 2017.

"Em toda a indústria musical, não há ninguém tão bem-sucedido sobre quem se saiba tão pouco. Ela não socializa, quase não é vista fora de casa, e não há pistas em suas letras sobre sua vida", disse um relato de uma fonte anônima próxima à cantora em entrevista ao Mail.

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Irlanda Famosos Mistério Enya

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