Ator é flagrado agredindo vizinho e caso vai parar na polícia; VÍDEO

Giuliana Mancini
Publicado em 23 de março de 2026 às 08:29
O ator Alan Ritchson, conhecido por trabalhos em "Reacher", "Velozes e Furiosos 10", "As Tartarugas Ninja" e "Jogos Vorazes", foi flagrado se envolvendo em uma briga com um vizinho em um condomínio no Tennessee, nos Estados Unidos. A confusão aconteceu diante de duas crianças e acabou sendo registrada em vídeo por uma pessoa da vizinhança.
As imagens, obtidas pelo site TMZ, mostram o ator agredindo um homem na calçada enquanto as crianças acompanham a cena próximas de motocicletas. Segundo Ronnie Taylor, apontado como a vítima, o desentendimento começou no sábado, quando Ritchson estaria circulando pelo local de moto em alta velocidade e fazendo barulho excessivo.
Alan Ritchson
Ronnie afirmou ao portal americano que reagiu mostrando o dedo médio para o ator e recebeu o mesmo gesto de volta. No dia seguinte, de acordo com o relato, a situação voltou a se repetir. O vizinho disse ter pedido para Alan parar com a prática, o que teria dado início à troca de agressões.
Ainda segundo Ronnie, ele procurou a polícia e relatou ter sido atingido "pelo menos quatro vezes" depois de cair no chão, após socos e chutes trocados em pé. Após a briga, o ator teria deixado o local pilotando a motocicleta.
Fontes policiais ouvidas pelo TMZ informaram que existe uma investigação em andamento sobre o caso, mas, até o momento, nenhuma prisão foi realizada.