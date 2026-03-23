Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ator é flagrado agredindo vizinho e caso vai parar na polícia; VÍDEO

Alan Ritchson, de "Reacher" e "Velozes e Furiosos", teria se envolvido em uma briga após reclamações sobre barulho de motocicleta

  Giuliana Mancini

Publicado em 23 de março de 2026 às 08:29

Alan Ritchson em cena da série Reacher
Alan Ritchson em cena da série Reacher Crédito: Divulgação/Amazon Prime Video

O ator Alan Ritchson, conhecido por trabalhos em "Reacher", "Velozes e Furiosos 10", "As Tartarugas Ninja" e "Jogos Vorazes", foi flagrado se envolvendo em uma briga com um vizinho em um condomínio no Tennessee, nos Estados Unidos. A confusão aconteceu diante de duas crianças e acabou sendo registrada em vídeo por uma pessoa da vizinhança.

As imagens, obtidas pelo site TMZ, mostram o ator agredindo um homem na calçada enquanto as crianças acompanham a cena próximas de motocicletas. Segundo Ronnie Taylor, apontado como a vítima, o desentendimento começou no sábado, quando Ritchson estaria circulando pelo local de moto em alta velocidade e fazendo barulho excessivo.

Ronnie afirmou ao portal americano que reagiu mostrando o dedo médio para o ator e recebeu o mesmo gesto de volta. No dia seguinte, de acordo com o relato, a situação voltou a se repetir. O vizinho disse ter pedido para Alan parar com a prática, o que teria dado início à troca de agressões.

Ainda segundo Ronnie, ele procurou a polícia e relatou ter sido atingido "pelo menos quatro vezes" depois de cair no chão, após socos e chutes trocados em pé. Após a briga, o ator teria deixado o local pilotando a motocicleta.

Fontes policiais ouvidas pelo TMZ informaram que existe uma investigação em andamento sobre o caso, mas, até o momento, nenhuma prisão foi realizada.

Leia mais

Imagem - Marrone passa por cirurgia delicada no ânus e motivo vem à tona

Marrone passa por cirurgia delicada no ânus e motivo vem à tona

Imagem - Bruna Lombardi leva susto e faz relato inusitado: 'Acordei com alguém na minha cama'

Bruna Lombardi leva susto e faz relato inusitado: 'Acordei com alguém na minha cama'

Imagem - Bella Campos revela insegurança com transformação para Vale Tudo: 'Fiz com medo'

Bella Campos revela insegurança com transformação para Vale Tudo: 'Fiz com medo'

Tags:

Agressão Vizinho Alan Ritchson

Mais recentes

Imagem - Veja filme da Sessão da Tarde desta segunda (23 de março)

Veja filme da Sessão da Tarde desta segunda (23 de março)
Imagem - Cantora vive sozinha em castelo com 12 gatos e rotina discreta chama atenção

Cantora vive sozinha em castelo com 12 gatos e rotina discreta chama atenção
Imagem - Cor e número da sorte de hoje (23 de março): decisões em casa e no dinheiro pedem calma, mas um signo pode se sair muito bem

Cor e número da sorte de hoje (23 de março): decisões em casa e no dinheiro pedem calma, mas um signo pode se sair muito bem

MAIS LIDAS

Imagem - INSS: 13º de aposentados e pensionistas será antecipado para abril e maio; confira o calendário
01

INSS: 13º de aposentados e pensionistas será antecipado para abril e maio; confira o calendário

Imagem - Reajuste do salário mínimo é confirmado em 2026; veja novo valor
02

Reajuste do salário mínimo é confirmado em 2026; veja novo valor

Imagem - Marrone passa por cirurgia delicada no ânus e motivo vem à tona
03

Marrone passa por cirurgia delicada no ânus e motivo vem à tona

Imagem - Anjo da Guarda revela mudança de direção para 3 signos nesta segunda-feira (23 de março): hora de ajustar rotas
04

Anjo da Guarda revela mudança de direção para 3 signos nesta segunda-feira (23 de março): hora de ajustar rotas