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Henri Castelli fala sobre estado de saúde após convulsões no BBB 26 e abre o jogo sobre vida amorosa

Ator irá retornar aos palcos em uma nova adaptação de "A Paixão de Cristo"

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de março de 2026 às 12:19

Henri Castelli Crédito: Reprodução/Instagram

Henri Castelli abriu o jogo sobre seu estado de saúde após deixar o BBB 26. O ator foi anunciado como um dos integrantes do elenco Camarote na atual edição do reality show e chegou a entrar na casa, mas deixou a disputa após sofrer convulsões. Dois meses depois, o artista disse estar se sentindo bem após o susto.

"Está tudo perfeito", garantiu, em conversa com o Gshow. "Não tem nada, não teve sequela nenhuma. Foi realmente exaustão, foi realmente privação de sono", completou.

Henri Castelli 1 de 21

O artista contou que, quando entrou no programa, estava com preocupações que envolviam sua mãe, Tereza, e seus filhos, Lucas e Maria Gabriela. A angústia despertou um quadro de ansiedade.

"Eu estava com uma obra, estava deixando os meus filhos lá nos Estados Unidos, preocupado com como a minha mãe ia se virar sozinha lá em outro país", falou. "Eu estava muito preocupado, então isso me deixou muito ansioso, com privação de sono".

Henri teve uma convulsão durante a primeira Prova do Líder do BBB 26, no dia 14 de janeiro, após 10 horas de resistência. Ele recebeu atendimento médico em um hospital e voltou para o confinamento, mas teve um segundo quadro convulsivo e deixou o reality show. Após a saída precoce, o artista segue em acompanhamento com especialistas. "Estou com o doutor e com o neurologista, os melhores do Brasil comigo. Falo com eles todos os dias, além da psiquiatra".

Henri Castelli passou mal durante a Prova de Resistência 1 de 7

Ainda na conversa com o Gshow, Henri falou sobre a vida amorosa, mas confessou que está com foco total na carreira e deixou a busca por um relacionamento romântico de lado. "Não que eu não queira, claro que não. Pelo contrário, é que, no relacionamento, a gente tem que estar entregue, né? Agora eu estou tranquilo, estou focado no meu trabalho", comentou.

"Para não machucar ninguém, para eu não me machucar, prefiro ficar no meu canto, trabalhando e seguindo a vida. Mas claro que um dia eu quero mais é encontrar uma pessoa", completou.