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Cinco infrações que fazem motoristas e motociclistas perderem a CNH imediatamente

CTB prevê punições severas para condutas consideradas de alto risco

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 8 de maio de 2026 às 05:58

Trânsito em Salvador
Trânsito em Salvador Crédito: Jefferson Peixoto/ Secom

Algumas infrações de trânsito previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) podem levar à suspensão imediata da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), sem depender do acúmulo de pontos.

As penalidades atingem condutores envolvidos em situações consideradas de alto risco para a segurança viária.

Avenidas com maior número de mortes por atropelamento em Salvador

1ª: Avenida Afrânio Peixoto, a Suburbana, com 21 vítimas por Foto: Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO
2º: Avenida Octávio Mangabeira, com 16 vítimas por Arisson Marinho/CORREIO
3ª: Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), com 15 vítimas por Gil Santos/CORREIO
4ª: Avenida Vasco da Gama, com nove vítimas por Bruno Concha / Secom PMS
5ª: Avenida Paralela, com nove vítimas por Reprodução/Google Street View
6º: Avenida Ulysses Guimaraes, com sete vítimas por Nara Gentil/CORREIO
7º: Avenida Aliomar Baleeiro, com sete vítimas
8º:Avenida Mário Leal Ferreira, a Bonocô, com sete vítimas por Jefferson Peixoto/Secom PMS
9º: Avenida Gal Costa, com seis vítimas por Manu Dias/GOV.BA
1 de 9
1ª: Avenida Afrânio Peixoto, a Suburbana, com 21 vítimas por Foto: Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO

Veja cinco infrações que podem causar suspensão imediata da CNH:

Dirigir com o farol apagado

No caso das motocicletas, circular sem o farol aceso é infração gravíssima. A multa é de R$ 293,47 e a penalidade pode incluir suspensão da habilitação.

Transporte irregular de passageiros

O CTB considera infração gravíssima transportar crianças menores de 7 anos em motocicletas. A infração prevê multa de R$ 293,47 e suspensão da CNH.

Bloquear vias de circulação

Fechar ruas ou rodovias de forma deliberada utilizando veículos é considerado infração gravíssima pelo CTB. A multa chega a R$ 5.869,40 e pode dobrar em caso de reincidência em menos de 12 meses .Além da penalidade financeira, o motorista também pode ter a CNH suspensa.

Fazer manobras perigosas

Práticas como empinar motocicletas ou realizar malabarismos em vias públicas também levam à suspensão imediata da habilitação. A multa prevista é de R$ 293,47.

Dirigir sob efeito de álcool

Uma das infrações mais conhecidas e severas do CTB é conduzir veículo sob efeito de álcool. A multa é de R$ 2.934,70, além da suspensão da CNH. A mesma punição vale para quem se recusa a realizar o teste do bafômetro.

Tags:

Trânsito

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