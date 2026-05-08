TRÂNSITO

Cinco infrações que fazem motoristas e motociclistas perderem a CNH imediatamente

CTB prevê punições severas para condutas consideradas de alto risco

Carol Neves

Publicado em 8 de maio de 2026 às 05:58

Trânsito em Salvador Crédito: Jefferson Peixoto/ Secom

Algumas infrações de trânsito previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) podem levar à suspensão imediata da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), sem depender do acúmulo de pontos.

As penalidades atingem condutores envolvidos em situações consideradas de alto risco para a segurança viária.

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Veja cinco infrações que podem causar suspensão imediata da CNH:

Dirigir com o farol apagado

No caso das motocicletas, circular sem o farol aceso é infração gravíssima. A multa é de R$ 293,47 e a penalidade pode incluir suspensão da habilitação.

Transporte irregular de passageiros

O CTB considera infração gravíssima transportar crianças menores de 7 anos em motocicletas. A infração prevê multa de R$ 293,47 e suspensão da CNH.

Bloquear vias de circulação

Fechar ruas ou rodovias de forma deliberada utilizando veículos é considerado infração gravíssima pelo CTB. A multa chega a R$ 5.869,40 e pode dobrar em caso de reincidência em menos de 12 meses .Além da penalidade financeira, o motorista também pode ter a CNH suspensa.

Fazer manobras perigosas

Práticas como empinar motocicletas ou realizar malabarismos em vias públicas também levam à suspensão imediata da habilitação. A multa prevista é de R$ 293,47.

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