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Médico denuncia internação à força após revelar ser gay para os pais

Profissional de 27 anos afirma ter sido mantido por 40 dias em clínica sem consentimento

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 7 de maio de 2026 às 22:34

Médico foi internado compulsoriamente após revelar sexualidade
Médico foi internado compulsoriamente após revelar sexualidade Crédito: Gabriel Lucas/Metrópoles

Um médico de 27 anos denunciou ter sido internado de forma involuntária em clínica de reabilitação situada em Teresina (PI), onde permaneceu por cerca de 40 dias sem acesso a telefone, advogado ou contato externo. Segundo o profissional e a defesa dele, a internação teria sido motivada pela orientação sexual do médico, revelada dias antes aos pais, que não teriam aceitado.

De acordo com a advogada Juliana Irineu, responsável pela defesa do médico, ele foi levado à força da própria residência após ser surpreendido por funcionários da clínica. O profissional relata que dormia no apartamento dos pais quando foi chamado pela mãe para ajudar o irmão. Ao abrir a porta do quarto, encontrou quatro homens, que o imobilizaram.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles.

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