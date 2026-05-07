BRASIL

Médico denuncia internação à força após revelar ser gay para os pais

Profissional de 27 anos afirma ter sido mantido por 40 dias em clínica sem consentimento

Metrópoles

Publicado em 7 de maio de 2026 às 22:34

Médico foi internado compulsoriamente após revelar sexualidade Crédito: Gabriel Lucas/Metrópoles

Um médico de 27 anos denunciou ter sido internado de forma involuntária em clínica de reabilitação situada em Teresina (PI), onde permaneceu por cerca de 40 dias sem acesso a telefone, advogado ou contato externo. Segundo o profissional e a defesa dele, a internação teria sido motivada pela orientação sexual do médico, revelada dias antes aos pais, que não teriam aceitado.