NEGÓCIOS

Gigante das maquininhas escolhe o Brasil para abrir primeira fábrica fora da Ásia

Unidade fabril ficam em Betim, Minas Gerais, e foi inaugurada nesta quarta-feira (6)

Elaine Sanoli

Publicado em 7 de maio de 2026 às 22:27

Fábrica de maquininhas chega ao Brasil Crédito: Reprodução

O Brasil acaba de ganhar a primeira fábrica da americana Fiserv fora do continente asiático. A inauguração ocorreu nesta quarta-feira (6), na cidade de Betim, em Minas Gerais. A empresa deve investir cerca de R$ 490 milhões na unidade brasileira.

A Fiserv é uma das principais empresas do setor de pagamentos e dona da marca Clover, de máquinas de cartão. Os aparelhos da companhia reúnem ferramentas próprias e um marketplace com outros aplicativos integrados aos terminais, segundo informações do InfoMoney. A empresa também opera sistemas de pagamento utilizados em transações comerciais e está presente no Brasil desde 2024.

Azulzinha da Caixa é feita pela Fiserv 1 de 7

A marca atende mais de 700 mil usuários comerciais em 10 países. No Brasil, um dos principais clientes é a Caixa Econômica Federal, por meio da maquininha “Azulzinha”.

O plano da empresa é investir cerca de US$ 100 milhões na fabricação das maquininhas durante o triênio 2025-2027. Os investimentos, no entanto, não se restringem às peças físicas, mas também serão direcionados ao desenvolvimento tecnológico por trás dos equipamentos.