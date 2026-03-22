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Diretor de presídio na Bahia é suspeito de matar companheira e tentar tirar a própria vida

Tiago Sóstenes Miranda de Matos comanda o Conjunto Penal de Paulo Afonso; o crime aconteceu em um hotel de Aracaju

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 22 de março de 2026 às 15:14

Tiago Sóstenes Miranda de Matos é suspeito de matar Flávia Barros e depois tentar tirar a própria vida
Tiago Sóstenes Miranda de Matos é suspeito de matar Flávia Barros e depois tentar tirar a própria vida Crédito: Reprodução

O diretor do Conjunto Penal de Paulo Afonso, Tiago Sóstenes Miranda de Matos, é suspeito de feminicídio. Ele foi encontrado, na manhã deste domingo (22), em um quarto de hotel, na cidade de Aracaju, em Sergipe, ao lado da empresária baiana Flávia Barros, com quem mantinha um relacionamento.

A polícia sergipana foi acionada por volta de 5h20, após relatos de disparos de arma de fogo, de acordo com informações do portal PA4, de Paulo Afonso. Ao chegar no local, os policiais encontraram a porta do quarto arrombada e o casal na cama. Ambos apresentavam ferimentos.

Tiago é suspeito de matar a companheira Flávia em um quarto de hotel

Flávia Barros por Reprodução
Tiago Sóstenes Miranda de Matos por Reprodução
Flávia Barros por Reprodução
Tiago Sóstenes Miranda de Matos por Reprodução
Flávia Barros por Reprodução
Tiago Sóstenes Miranda de Matos por Reprodução
Flávia Barros por Reprodução
Tiago Sóstenes Miranda de Matos é diretor do Conjunto Penal de Paulo Afonso por Reprodução
Flávia Barros por Reprodução
Hotel onde o crime aconteceu por Reprodução
Hotel onde o crime aconteceu por Reprodução
Flávia Barros por Reprodução
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Flávia Barros por Reprodução

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e a morte da empresária foi constatada ainda no local. O diretor do presídio de Paulo Afonso foi encaminhando para um hospital onde segue internado em estado grave.

Ainda segundo informações do portal PA4, uma análise inicial da polícia apontou indícios de que Tiago tentou tirar a própria vida após cometer o feminicídio. Uma pistola calibre .40 foi apreendida no local.

As Polícias Civil e Militar de Sergipe foi procuradas pela reportagem, através da Secretaria de Segurança Pública de Sergipe, para mais informações, mas ainda não respondeu. O espaço segue aberto.

A empresária Flávia Barros comandava a FB Soluções Financeiras, em Paulo Afonso, no Norte da Bahia. Em seu perfil no Instagram, muitas mensagem de luto e homenagens foram publicadas por parentes, amigos e seguidores. Em uma publicação feita para comemorar o seu aniversário, no último dia 15, uma amiga escreveu: "Tão linda e com o futuro pela frente, logo após comemorar o aniversário... Meu Deus, que tristeza. Descanse em paz". Outra comentou: "Que Deus te receba de braços abertos e te coloque em um bom lugar. Te amo, Barbie".

Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia (Seap-BA), responsável pelo Conjunto Penal de Paulo Afonso, informou que acompanha o caso de feminicídio por meio da Corregedoria e que deslocou representantes da Superintendência de Gestão Prisional (SGP) e da Coordenação de Monitoramento e Avaliação do Sistema Prisional (CMASP) para Aracaju.

"A Seap esclarece que o servidor não responde a processo administrativo disciplinar, possuía histórico funcional regular e vinha desempenhando suas funções de gestão sem registros de condutas incompatíveis com o cargo ou indicativos de instabilidade de ordem pessoal ou emocional", acrescentou.

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Confira a nota da Seap-BA na íntegra:

A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) informa que acompanha, por meio da Corregedoria, o caso de feminicídio ocorrido na manhã deste domingo, na cidade de Aracaju (SE), envolvendo o diretor da unidade prisional de Paulo Afonso, Tiago Sostenes Miranda de Matos.

A apuração do crime está sob responsabilidade da Secretaria da Segurança Pública do Estado de Sergipe, a quem compete a condução das investigações. No entanto, desde que tomou conhecimento do fato, a Seap realizou contato imediato com as autoridades sergipanas e deslocou representantes da Superintendência de Gestão Prisional (SGP) e da Coordenação de Monitoramento e Avaliação do Sistema Prisional (CMASP) para acompanhar o caso de perto.

A Seap esclarece que o servidor não responde a processo administrativo disciplinar, possuía histórico funcional regular e vinha desempenhando suas funções de gestão sem registros de condutas incompatíveis com o cargo ou indicativos de instabilidade de ordem pessoal ou emocional.

A Secretaria lamenta profundamente que mais uma mulher tenha sido vítima de feminicídio e se solidariza com os familiares neste momento de dor. A Seap destaca ainda, que repudia de forma veemente todo e qualquer tipo de violência contra a mulher e ressalta que desenvolve, de maneira contínua, diversas ações voltadas à valorização, proteção e respeito às mulheres, não apenas durante o mês de março, mas ao longo de todo o ano.

Tags:

Crime Aracaju Feminicídio Hotel Tiago Sóstenes Miranda de Matos Flávia Barros Paulo Afonso

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