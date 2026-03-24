ECONOMIA

Inteligência Artificial vai substituir seu emprego? Veja as profissões em risco e as que ganham mais no Brasil em 2026

Enquanto automação achata salários de funções rotineiras, profissionais que dominam a IA veem rendas saltarem e novas leis tentam frear a desigualdade no mercado

Maiara Baloni

Publicado em 24 de março de 2026 às 06:04

Inteligência Artificial vai substituir seu emprego? Crédito: Andriy Onufriyenko/Getty Images

Março de 2026 marca um ponto de inflexão no mercado de trabalho brasileiro. A Inteligência Artificial (IA) Generativa deixou de ser uma promessa técnica para se tornar o motor de uma reorganização profunda no valor das profissões.

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O cenário atual desmente os temores de um ifm dos empregos repentino, mas confirma uma tendência mais complexa, a tecnologia está redesenhando quem ganha mais e quem perde renda. Segundo o IBRE/FGV, cerca de 31 milhões de brasileiros estão hoje em funções com alta exposição à automação, o que tem gerado uma pressão direta sobre os contracheques.

A queda do valor nas tarefas rotineiras

O fenômeno que marca este ano é a desvalorização de funções que antes exigiam formação técnica média ou superior, mas que agora são executadas em segundos por softwares. Atividades como redação de documentos padronizados, suporte administrativo básico e análise de dados simples tornaram-se mais baratas para as empresas, já que a oferta de ferramentas automatizadas é abundante. Na prática, a vaga de emprego continua existindo, mas como a parte mais "difícil" do trabalho foi assumida pelo algoritmo, o mercado passou a oferecer salários menores para essas posições.

Em contrapartida, surge uma "elite do prompt". Profissionais que aprenderam a comandar essas máquinas estão vivendo uma valorização histórica. No Brasil, engenheiros de IA e especialistas em integração de dados viram seus rendimentos iniciais subirem para a faixa entre R$19.500 e R$27.100, de acordo com o Guia Salarial 2026 da Robert Half, maior empresa de consultoria de recrutamento especializado do mundo. A disputa por esses talentos é tão alta que 83% das grandes empresas admitem pagar bônus por competências em IA.

O "escudo humano" e a resistência dos setores

Apesar do avanço digital, 2026 reforçou que o contato humano e o improviso físico têm um preço alto. Setores como a saúde, educação e construção civil mostram-se os mais resilientes. A demanda por profissionais de enfermagem, por exemplo, cresceu 45% no último período, refletindo a incapacidade da IA de substituir o cuidado presencial e a tomada de decisão ética em situações de crise. O mesmo vale para ofícios qualificados, como eletricistas e carpinteiros, onde a destreza manual em ambientes imprevisíveis ainda supera qualquer robô.

A resposta do governo

Diante desse cenário, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) intensificou em 2026 as discussões para regulamentar o uso da IA nas relações trabalhistas. O Ministro do Trabalho Luiz Marinho tem defendido a criação de uma "Rede de Proteção Digital", que inclui:

Taxação de automação: debates sobre uma contribuição previdenciária adicional para empresas que substituírem postos de trabalho humanos por sistemas de IA em larga escala, visando financiar fundos de requalificação.

debates sobre uma contribuição previdenciária adicional para empresas que substituírem postos de trabalho humanos por sistemas de IA em larga escala, visando financiar fundos de requalificação. Direito à explicação: uma proposta de norma que obriga as empresas a serem transparentes quando um algoritmo for usado para contratar, demitir ou avaliar o desempenho de um funcionário, evitando decisões arbitrárias ou preconceituosas.

uma proposta de norma que obriga as empresas a serem transparentes quando um algoritmo for usado para contratar, demitir ou avaliar o desempenho de um funcionário, evitando decisões arbitrárias ou preconceituosas. Programas de requalificação: o Governo Federal, através do Plano Brasileiro de IA (PBIA), destinou verbas para o Senai e institutos federais para treinar trabalhadores afetados pela automação. A meta é requalificar 1 milhão de brasileiros até o final de 2026 em habilidades híbridas (técnicas e humanas).

O desafio da informalidade

O grande risco apontado por analistas sociais é que a IA empurre mais brasileiros para a informalidade, que já ronda os 36% da força de trabalho. Sem políticas de inclusão digital para pequenos negócios e autônomos, o abismo entre quem domina a tecnologia e quem é substituído por ela pode aprofundar as desigualdades regionais, concentrando a riqueza nos polos tecnológicos e deixando o restante do país em uma situação de vulnerabilidade salarial.